Valencia, trovato il cadavere dell'allenatore del femminile: è morto in un naufragio

Le squadre di soccorso indonesiane hanno confermato di aver recuperato il corpo senza vita dello spagnolo Fernando Martín, ex calciatore e allenatore della squadra femminile del Valencia. Continua l'operazione che mira a localizzare i due minori ancora scomparsi dal naufragio avvenuto lo scorso 26 dicembre.

"Sulla base dei risultati del processo di identificazione effettuato dalla polizia e dall'ospedale di Labuan Bajo, possiamo affermare che si tratta di Fernando Martín, 44 anni", ha detto in un video Fathur Rahman, l'ufficiale dell'Agenzia nazionale per la ricerca e il salvataggio (BASARNAS) che coordina la missione.

Questo è il secondo corpo trovato dalle squadre di ricerca nella zona, dopo che i soccorritori hanno recuperato lunedì il corpo senza vita di una minore spagnola, figlia della moglie di Fernando.

I resti di Martín sono stati trovati alle 8:47 di questa mattina ora locale (00:47 GMT) da una nave della polizia, a circa 1,13 miglia nautiche (2 chilometri) dal luogo in cui il 26 dicembre è naufragata la nave turistica su cui viaggiava con sua moglie e quattro minori. Due persona - Andrea Ortuño, moglie di Fernando Martín, e una figlia - sono state salvate dopo l'incidente. Dopo aver trovato il corpo oggi, le autorità indonesiane hanno prorogato fino a mercoledì la ricerca degli altri due minori spagnoli scomparsi, un figlio di Martín e un figlio di Andrea Ortuño. I due si erano sposati di recente.