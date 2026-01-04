Muriqi segna più di Lewandowski, ma il Maiorca va ko. Valencia in zona retrocessione
Non basta il pirata Muriqi al Maiorca: l'ex Lazio segna il suo 10° gol ma arriva ugualmente il ko in casa contro il Girona, che si risolleva grazie agli ucraini Tsygankov e Vanat e abbandona la zona retrocessione in cui si trova ora il Valencia. Pari fra Alavés e Oviedo con gli asturiani che restano all'ultimo posto in classifica.
Questo il programma completo della 18^ giornata
Venerdì 2 gennaio
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 gennaio
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club 1-1
Elche - Villarreal 1-3
Espanyol - Barcellona 0-2
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante 0-3
Real Madrid - Real Betis 5-1
Alaves - Real Oviedo 1-1
Maiorca - Girona 1-2
Real Sociedad - Atletico Madrid (ore 21)
CLASSIFICA
1. Barcellona 49
2. Real Madrid 45
3. Villarreal 38
4. Atlético Madrid 37
5. Espanyol 33
6. Betis 28
7. Celta Vigo 26
8. Athletic 24
9. Elche 22
10. Getafe 21
11. Siviglia 20
12. Osasuna 19
13. Alavés 19
14. Rayo Vallecano 19
15. Maiorca 18
16. Girona 18
17. Real Sociedad 17
18. Valencia 16
19. Levante 13
20. Oviedo 12
MARCATORI
18 reti: Mbappé (Real Madrid)
11 reti: Ferran Torres (Barcellona)
10 reti: Muriqi (Maiorca)
9 reti: Lewandowski (Barcellona)