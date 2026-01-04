Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Muriqi segna più di Lewandowski, ma il Maiorca va ko. Valencia in zona retrocessione

Muriqi segna più di Lewandowski, ma il Maiorca va ko. Valencia in zona retrocessioneTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:41Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Non basta il pirata Muriqi al Maiorca: l'ex Lazio segna il suo 10° gol ma arriva ugualmente il ko in casa contro il Girona, che si risolleva grazie agli ucraini Tsygankov e Vanat e abbandona la zona retrocessione in cui si trova ora il Valencia. Pari fra Alavés e Oviedo con gli asturiani che restano all'ultimo posto in classifica.

Questo il programma completo della 18^ giornata

Venerdì 2 gennaio
Rayo Vallecano - Getafe 1-1

Sabato 3 gennaio
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club 1-1
Elche - Villarreal 1-3
Espanyol - Barcellona 0-2

Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante 0-3
Real Madrid - Real Betis 5-1
Alaves - Real Oviedo 1-1
Maiorca - Girona 1-2
Real Sociedad - Atletico Madrid (ore 21)

CLASSIFICA

1. Barcellona 49
2. Real Madrid 45
3. Villarreal 38
4. Atlético Madrid 37
5. Espanyol 33
6. Betis 28
7. Celta Vigo 26
8. Athletic 24
9. Elche 22
10. Getafe 21
11. Siviglia 20
12. Osasuna 19
13. Alavés 19
14. Rayo Vallecano 19
15. Maiorca 18
16. Girona 18
17. Real Sociedad 17
18. Valencia 16
19. Levante 13
20. Oviedo 12

MARCATORI
18 reti: Mbappé (Real Madrid)
11 reti: Ferran Torres (Barcellona)
10 reti: Muriqi (Maiorca)
9 reti: Lewandowski (Barcellona)

Articoli correlati
Muriqi simbolo del Maiorca: sei reti in campionato, è il terzo di sempre della storia... Muriqi simbolo del Maiorca: sei reti in campionato, è il terzo di sempre della storia del club
LaLiga, non basta un super Muriqi: il posticipo del lunedì va all'Espanyol LaLiga, non basta un super Muriqi: il posticipo del lunedì va all'Espanyol
Vedat Muriqi rinnova col Maiorca fino al 2029: "Sto vivendo il sogno più bello della... Vedat Muriqi rinnova col Maiorca fino al 2029: "Sto vivendo il sogno più bello della mia vita"
Altre notizie Calcio estero
Porto da record, Farioli espugna anche le Azzorre. E Thiago Silva arriva in città... Porto da record, Farioli espugna anche le Azzorre. E Thiago Silva arriva in città
Muriqi segna più di Lewandowski, ma il Maiorca va ko. Valencia in zona retrocessione... Muriqi segna più di Lewandowski, ma il Maiorca va ko. Valencia in zona retrocessione
Simone Inzaghi gode, il suo Al Hilal balza al comando in SPL. Retegui gol Simone Inzaghi gode, il suo Al Hilal balza al comando in SPL. Retegui gol
Scelto il successore di Enzo Maresca al Chelsea: Liam Rosenior atteso a Londra Scelto il successore di Enzo Maresca al Chelsea: Liam Rosenior atteso a Londra
Tra Man City e Chelsea gode l'Arsenal. Reijnders illude, i blues la pareggiano al... Tra Man City e Chelsea gode l'Arsenal. Reijnders illude, i blues la pareggiano al 94'
Raspadori uomo mercato, intanto va in panchina con l'Atletico a San Sebastian Raspadori uomo mercato, intanto va in panchina con l'Atletico a San Sebastian
Torna il derby di Parigi dopo 47 anni, le formazioni ufficiali di PSG-Paris FC Torna il derby di Parigi dopo 47 anni, le formazioni ufficiali di PSG-Paris FC
Sudafrica-Camerun, chi vince sfida il Marocco: le ufficiali. Panchina per Jean Onana... Sudafrica-Camerun, chi vince sfida il Marocco: le ufficiali. Panchina per Jean Onana
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
3 Serie A, 18ª giornata LIVE: le scelte di Chivu e Italiano a San Siro
4 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Immagine top news n.1 Inter, Marotta: "Stiamo approfondendo per Cancelo. All'Al Hilal serve un centrale"
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica: il Torino raggiunge il Sassuolo, Verona agganciato dalla Fiorentina
Immagine top news n.3 La Roma attende Raspadori e la Lazio prova ad approfittarne. È il primo nome per Sarri
Immagine top news n.4 Juventus, il Parma ha chiesto Adzic: i bianconeri possono lasciarlo partire in prestito
Immagine top news n.5 Fiorentina-Cremonese 1-0, le pagelle: Kean risponde da campione, Fagioli factotum. Vardy fatica
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia Pisa e (momentaneamente) Hellas
Immagine top news n.7 Lazio, Sarri: "Castellanos era difficile da trattenere, ma si poteva arrivare pronti..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Raspadori e il possibile ritorno in Serie A, Insigne deve attendere ancora: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Segna sempre Lautaro Martinez: l'Inter raddoppia al 49', Bologna sotto 2-0
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina in lotta per la salvezza? Nicola: "Non prendiamoci in giro, non c'entra niente"
Immagine news Serie A n.4 Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto con lui"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026 diverso"
Immagine news Serie A n.6 Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide Zielinski
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Presto il primo colpo per la capolista di Serie B: Fiori del Mantova vicino al Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Bari, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Carrarese: domani doppia seduta
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ripresa degli allenamenti: prima seduta per Esposito e Brunori
Immagine news Serie B n.4 Mantova, è iniziata l'avventura di Bardi con i virgiliani: oggi il primo allenamento
Immagine news Serie B n.5 Bari, ecco il rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva Andrea Cistana
Immagine news Serie B n.6 Palermo su Tramoni? Il presidente del Pisa: "Giocatore di qualità superiore ai rosanero"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, l'Entella si fa avanti per Silletti: offerta subito rispedita al mittente
Immagine news Serie C n.2 Catania, il ds Pastore sul rinnovo di Jimenez: "Qui si trova benissimo, qualcosa da limare"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Iacoponi rientra e trova subito squadra: definito il prestito all'Heraclea
Immagine news Serie C n.4 Serie C, beffa per la Sambenedettese. Perugia corsaro, ok Dolomiti Bellunesi e Trapani
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele verso l'esonero: fatale la sconfitta di oggi contro il Siracusa
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo dopo il pari col Lumezzane: "Inutile fare drammi, prendiamo questo punto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…