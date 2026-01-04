Muriqi segna più di Lewandowski, ma il Maiorca va ko. Valencia in zona retrocessione

Non basta il pirata Muriqi al Maiorca: l'ex Lazio segna il suo 10° gol ma arriva ugualmente il ko in casa contro il Girona, che si risolleva grazie agli ucraini Tsygankov e Vanat e abbandona la zona retrocessione in cui si trova ora il Valencia. Pari fra Alavés e Oviedo con gli asturiani che restano all'ultimo posto in classifica.

Questo il programma completo della 18^ giornata

Venerdì 2 gennaio

Rayo Vallecano - Getafe 1-1

Sabato 3 gennaio

Celta Vigo - Valencia 4-1

Osasuna - Athletic Club 1-1

Elche - Villarreal 1-3

Espanyol - Barcellona 0-2

Domenica 4 gennaio

Siviglia - Levante 0-3

Real Madrid - Real Betis 5-1

Alaves - Real Oviedo 1-1

Maiorca - Girona 1-2

Real Sociedad - Atletico Madrid (ore 21)

CLASSIFICA

1. Barcellona 49

2. Real Madrid 45

3. Villarreal 38

4. Atlético Madrid 37

5. Espanyol 33

6. Betis 28

7. Celta Vigo 26

8. Athletic 24

9. Elche 22

10. Getafe 21

11. Siviglia 20

12. Osasuna 19

13. Alavés 19

14. Rayo Vallecano 19

15. Maiorca 18

16. Girona 18

17. Real Sociedad 17

18. Valencia 16

19. Levante 13

20. Oviedo 12

MARCATORI

18 reti: Mbappé (Real Madrid)

11 reti: Ferran Torres (Barcellona)

10 reti: Muriqi (Maiorca)

9 reti: Lewandowski (Barcellona)