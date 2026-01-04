Valencia in crisi, i tifosi assaltano il pullman: "Capiamo la frustrazione, ma niente violenza"

Il Valencia è uscito con una pesante sconfitta per 4-1 dalla sfida contro il Celta Vigo, rimanendo pesantemente invischiato nella lotta per non retrocedere nella Liga spagnola. Al rientro dei giocatori un centinaio di tifosi ha pesantemente contestato la squadra in aeroporto e poi sul pullman. Nel mirino, oltre agli stessi calciatori, è finito in particolare l'allenatore Carlos Corberan e il proprietario del club Peter Lim.

Solo tre vittorie in 18 partite: un andamento che preoccupa i sostenitori del Valencia. Al punto che qualcuno ha esagerato nelle rimostranze, spingendosi ad atti di violenza che hanno portato alla rottura di uno dei finestrini del pullman.

Questo il comunicato emesso dal Valencia: Il Valencia CF desidera esprimere la propria comprensione per la frustrazione dei tifosi in merito ai recenti risultati della squadra. Tuttavia, il Club esprime profondo rammarico per l'incidente occorso all'arrivo della squadra in aeroporto, dove uno dei finestrini del pullman è stato rotto. Tali atti di violenza avrebbero potuto causare lesioni personali ai giocatori o ai membri dello staff tecnico. Il Valencia CF condanna fermamente ogni forma di violenza".