Ligue 1, Vignolo risponde a Munetsi all'87': Tolosa-Paris FC finisce in parità

La ventitreesima giornata di Ligue 1 regala un pareggio combattuto allo stadio di Stadio di Tolosa, dove Tolosa e Paris FC chiudono sull’1-1. Una gara dai due volti, con gli ospiti più brillanti nella prima metà e i padroni di casa capaci di reagire nel finale. Il Paris FC passa al 39’, quando Mokhtar Munetsi finalizza una manovra ben costruita sorprendendo la retroguardia del Tolosa. Un vantaggio meritato per la squadra di Stéphane Gilli, che aveva mostrato buone trame e intensità nei primi 45 minuti.

Nella ripresa il Tolosa cresce alla distanza e trova il premio all’87’: Jules Vignolo firma il gol dell’1-1, facendo esplodere il pubblico di casa. Un punto che soddisfa Carles Martínez per la risposta dei suoi, mentre il Paris FC interrompe la serie negativa e porta a casa un risultato incoraggiante dopo un periodo complicato.

Il programma della 23^ giornata

Venerdì 20 febbraio

Brest - Marsiglia 2-0

Sabato 21 febbraio

Lens - Monaco 2-3

Tolosa - Paris Fc 1-1

PSG - Metz ore 21:05

Domenica 22 febbraio

Auxerre - Rennes ore 15:00

Nizza - Lorient ore 17:15

Nantes - Le Havre ore 17:15

Angers - Lille ore 17:15

Strasburgo - Lione ore 20:45

Questa la classifica di Ligue 1

Lens – 52 pt (23)

PSG – 51 pt (22)

Lione – 45 pt (22)

Olympique Marsiglia – 40 pt (23)

Lilla – 34 pt (22)

Rennes – 34 pt (22)

Monaco – 34 pt (23)

Racing Strasburgo – 31 pt (22)

Lorient – 31 pt (22)

Tolosa – 31 pt (23)

Brest – 30 pt (23)

Angers – 29 pt (22)

Le Havre – 26 pt (22)

Nizza – 23 pt (22)

Paris – 23 pt (23)

Auxerre – 17 pt (22)

Nantes – 14 pt (22)

Metz – 13 pt (22)