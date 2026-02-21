In mezzo al doppio confronto con l'Atalanta, il Borussia Dortmund fa 2-2 al 95' a Lipsia

Un pareggio che vale oro per il Borussia Dortmund, capace di evitare il ko in extremis contro il Lipsia. Al Signal Iduna Park finisce 2-2, ma per come si era messa la partita il punto conquistato sa quasi di vittoria per la squadra di Niko Kovač. Il Lipsia aveva indirizzato il match già nel primo tempo, grazie alla doppietta di Christoph Baumgartner, a segno al 20’ e al 39’, sfruttando le difficoltà difensive dei gialloneri. Nella ripresa, però, il Dortmund ha cambiato passo: al 50’ è arrivato il 2-1 grazie a un’autorete di Rômulo Cardoso, episodio che ha riaperto la gara.

Nel finale, con il Lipsia ormai in controllo, è stato Fábio Silva a trovare il guizzo decisivo al 95’, firmando il suo primo gol in Bundesliga dopo 16 presenze. Un pareggio che consente al Dortmund di restare secondo in classifica, mentre il Lipsia scivola al quinto posto, con più di un rimpianto.

Il programma della 23^ giornata

Venerdì 20 febbraio

Magonza - Amburgo 1-1

Sabato 21 febbraio

Bayern Monaco - Eintracht Francoforte 3-2

Wolfsburg - Augusta 2-3

Union Berlino - Bayer Leverkusen 1-0

Colonia - Hoffenheim 2-2

Lipsia - Borussia Dortmund 2-2

Domenica 22 febbraio

Friburgo - Borussia Monchengladbach ore 15:30

St. Pauli - Werder Brema ore 17:30

Heidenheim - Stoccarda ore 19:30

Questa la classifica di Bundesliga

Bayern Monaco – 60 pt (23 partite giocate)

Borussia Dortmund – 52 pt (23)

Hoffenheim – 46 pt (23)

Stoccarda – 42 pt (22)

Lipsia – 41 pt (23)

Leverkusen – 39 pt (22)

Eintracht – 31 pt (23)

Friburgo – 30 pt (22)

Union Berlino – 28 pt (23)

Augusta – 28 pt (23)

Amburgo – 26 pt (22)

Colonia – 24 pt (23)

Magonza – 22 pt (23)

Borussia M'Gladbach – 22 pt (22)

Wolfsburg – 20 pt (23)

Werder Brema – 19 pt (22)

St. Pauli – 17 pt (22)

Heidenheim - 13 pt (22)