Bayern Monaco, Alphonso Davies si rivede dopo 261 giorni: "Sono felice di essere tornato"

Dopo 261 giorni di stop forzato a causa della rottura del legamento crociato subita a fine marzo, Alphonso Davies è finalmente tornato in campo ieri sera, nella sfida casalinga di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Il venticinquenne canadese ha festeggiato il rientro tra gli applausi dei tifosi, segnando la sua prima apparizione ufficiale in squadra dopo più di otto mesi di assenza.

Davies aveva già ripreso gli allenamenti a novembre, e l’allenatore Vincent Kompany lo aveva subito reintegrato nelle sessioni di gruppo. L’obiettivo era quello di far ritrovare al giocatore confidenza con la routine del Bayern, concedendogli minuti di gioco graduali. "Sono felice di essere tornato", aveva dichiarato Davies prima della partita. "Starò in panchina e vedremo se avrò minuti: lo deciderà l’allenatore".

Il momento tanto atteso è arrivato all’87° minuto, quando Kompany lo ha fatto entrare per gli ultimi minuti sulla sua amata fascia sinistra, con il Bayern già in vantaggio per 3-1. Il pubblico della Tribuna Sud ha accolto il canadese con cori e una standing ovation, particolarmente calorosa dopo un duello vinto a centrocampo che ha mostrato immediatamente la sua energia e determinazione. Davies ha concluso la serata sorridente, celebrando non solo la vittoria per 3-1, ma anche una rimonta personale straordinaria, simbolo tenacia. Il suo rientro rappresenta un’importante spinta per il Bayern, che ritrova un elemento fondamentale per la fascia sinistra, pronto a dare il suo contributo nel prosieguo della stagione.