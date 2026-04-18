Bournemouth, Tavernier sull'addio a fine anno di Iraola: "Ci ha spinto a fare meglio"

L'esterno del Bournemouth, Marcus Tavernier, ha dichiarato a Premier League Productions dopo il successo per 1-2 ai danni del Newcastle: "Siamo in ottima forma, 13 partite senza sconfitte. Non è frutto della fortuna, abbiamo lavorato sodo e ce le siamo meritate in allenamento".

Riguardo al suo gol: "L'allenatore mi rimprovera sempre per il fatto di arrivare sul secondo palo." Sulla rete di Adrien Truffert: "Non c'è niente di meglio che vedere la palla entrare in rete, se lo merita e penso che quello sia stato il suo primo gol."

Due parole sull'ottimo stato di forma del Bournemouth: "Stiamo giocando bene per diverse partite consecutive e manteniamo un alto livello di prestazioni, ed è per questo che stiamo andando bene."

Non poteva mancare, infine, un pensiero sull'annuncio di Andoni Iraola che lascerà a fine stagione: "Il calcio cambia molto velocemente e questo ci ha spinto a voler competere di più per il resto della stagione. Vogliamo raggiungere la qualificazione in Europa, al momento la situazione è critica".