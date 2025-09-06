Ufficiale Willian torna in patria dopo una vita in Europa: il brasiliano va a giocare al Gremio

Operazione nostalgia per Willian. L'esterno offensivo brasiliano, dopo una carriera quasi interamente spesa in Europa - Chelsea e Arsenal tra le squadre in cui ha giocato -, decide di tornare a casa e di accettare la proposta del Gremio. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa i propri tifosi di aver raggiunto un accordo con il centrocampista offensivo Willian per rafforzare la squadra. Il giocatore è arrivato a Porto Alegre, si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato un contratto con l'obiettivo di partecipare al campionato brasiliano 2025 e alla stagione 2026.

Scoperto dal Corinthians, Willian catturò rapidamente l'attenzione del calcio europeo, iniziando la sua carriera nel Vecchio Continente con lo Shakhtar Donetsk. In Ucraina, si affermò come uno dei migliori centrocampisti offensivi del calcio brasiliano, vincendo la Coppa UEFA, cinque campionati nazionali e quattro coppe, in un momento in cui lo Shakhtar stava guadagnando importanza in Europa, soprattutto per i giovani giocatori brasiliani su cui stava investendo.

Nel 2013, trascorse un breve periodo in Russia giocando per l'Anzhi e sei mesi dopo fu ingaggiato dal Chelsea. Con i Blues, Willian vinse due Premier League, un'Europa League e due coppe nazionali. Indossò la maglia numero 10 della squadra e fu un punto di riferimento tecnico per sette stagioni.

Nel 2020, l'atleta si è trasferito all'Arsenal ed è tornato al Corinthians nel 2021, rimanendovi fino all'agosto 2022, quando è tornato in Inghilterra per giocare con il Fulham. Lì ha trascorso due stagioni e ha giocato un ruolo da protagonista nella migliore stagione di Premier League degli ultimi dieci anni. Il suo periodo in Inghilterra lo ha reso il sudamericano con il maggior numero di presenze nel massimo campionato del mondo, con 327 partite giocate. Prima di firmare con il Corinthians, il giocatore ha trascorso una parentesi con l'Olympiacos in Grecia ed è tornato brevemente al Fulham.

Durante la sua brillante carriera calcistica europea, Willian è stato anche regolarmente convocato dalla nazionale brasiliana. Con la nazionale gialla ha giocato i Mondiali del 2014 e del 2018 e ha vinto la Copa América 2019 in Brasile. Con le giovanili, ha vinto il Campionato sudamericano Under 20 nel 2007".