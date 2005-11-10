Emiliano Martínez: "Ho cambiato club per rigenerarmi a livello mentale dopo il Mondiale"

Emiliano Martínez ha rivelato che il suo trasferimento dall'Aston Villa al Chelsea è stato un reset voluto dopo il dolore per la sconfitta nella finale della Coppa del Mondo contro la Spagna a luglio. "Ci ho messo un po' a metabolizzare la cosa; perdere la finale della Coppa del Mondo ha fatto molto male", ha dichiarato Martínez a TyC Sports. "Ho provato a cambiare club per rigenerarmi a livello mentale, e ci sono riuscito. Sono arrivato qui ed è stata la cosa migliore che potessi fare, perché mi sento utile, reattivo e in piena forma".

Il trentaquattrenne è approdato ai Blues per 7,8 milioni di sterline lo scorso 30 agosto e ha collezionato quattro presenze con il Chelsea, subendo 10 reti, sebbene sia riuscito a mantenere due clean sheet con l'Argentina in questa sosta per le nazionali.

Martínez ha parlato anche della partita d'addio di Lionel Messi contro il Benin in programma martedì: "Cercheremo di fare in modo che si goda questo momento il più possibile... è il più grande giocatore della storia e sento di fare parte di tutto questo... voglio vederlo divertirsi e sorridere".