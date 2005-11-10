'Dibu' Martinez spiega l'addio all'Aston Villa: "Dovevo smaltire il dolore per la finale persa"

Il futuro di Emiliano Martinez avrebbe potuto incrociare quello della Juventus. Nel corso dell'estate il portiere argentino era stato infatti accostato anche ai bianconeri, prima del trasferimento dall'Aston Villa al Chelsea per circa 7,5 milioni di sterline. Il club di Birmingham aveva nel frattempo preparato la successione investendo quasi 30 milioni per acquistare Zion Suzuki dal Parma. I Blues, invece, hanno scelto Martinez anche alla luce dei dubbi legati a Robert Sanchez, precedentemente titolare indiscusso della porta londinese.

Martinez spiega l'addio all'Aston Villa: "Avevo bisogno di un nuovo inizio"

A distanza di alcuni mesi dal trasferimento, Martinez ha spiegato cosa lo abbia spinto a cambiare squadra. La scelta è maturata anche dopo la delusione vissuta con l'Argentina nella finale del Mondiale persa contro la Spagna a luglio. "Perdere la finale della Coppa del Mondo mi ha prosciugato le energie; il dolore mi è rimasto dentro a lungo", ha raccontato il portiere a ESPN Argentina. Da qui la necessità di voltare pagina anche a livello di club: "Avevo bisogno di un nuovo inizio nel mio club per superare il dolore che ho provato dopo quella finale".

Martinez ritrova entusiasmo dopo il trasferimento al Chelsea

La nuova esperienza al Chelsea ha quindi rappresentato per Martinez anche un modo per recuperare energie e motivazioni dopo un'estate particolarmente difficile. Il portiere argentino ha spiegato di aver ritrovato sensazioni positive anche una volta tornato in Nazionale: "Arrivo qui e, onestamente, mi sento benissimo, felice, pieno di energia, ed è questo che conta di più". Il suo futuro avrebbe potuto essere in Serie A, considerando l'interesse attribuito alla Juventus, ma alla fine Martinez ha scelto di restare in Premier League e ripartire dal Chelsea.