Bundesliga, Blessin vince e torna a sperare nella salvezza. Occasione persa per lo Stoccarda

Sulla carta sarebbero dovuti essere tre punti facili, ma il calcio è sempre imprevedibile. E così lo Stoccarda manca l'occasione di avvicinarsi al terzo posto e si salva sul campo dell'ultima della classe, l'Heidenheim: il 3-3 di Undav arriva all'88' e rende vani gli sforzi dei padroni di casa di rientrare nella lotta salvezza.

Una corsa che vede pienamente coinvolti St. Pauli e Werder, che oggi si sono affrontati in una sorta di spareggio: ha vinto la squadra di Blessin, che ha superato i biancoverdi e ora è terzultima.

Il programma della 23^ giornata

Venerdì 20 febbraio

Magonza - Amburgo 1-1

Sabato 21 febbraio

Bayern Monaco - Eintracht Francoforte 3-2

Wolfsburg - Augusta 2-3

Union Berlino - Bayer Leverkusen 1-0

Colonia - Hoffenheim 2-2

Lipsia - Borussia Dortmund 2-2

Domenica 22 febbraio

Friburgo - Borussia Monchengladbach 2-1

St. Pauli - Werder Brema 2-1

Heidenheim - Stoccarda 3-3

Questa la classifica di Bundesliga

Bayern Monaco - 60 pt (23 partite giocate)

Borussia Dortmund - 52 pt (23)

Hoffenheim - 46 pt (23)

Stoccarda - 43 pt (23)

Lipsia - 41 pt (23)

Bayer Leverkusen - 39 pt (22)

Friburgo - 33 pt (23)

Eintracht - 31 pt (23)

Union Berlino - 28 pt (23)

Augusta - 28 pt (23)

Amburgo - 26 pt (22)

Colonia - 24 pt (23)

Magonza - 22 pt (23)

Borussia M'Gladbach - 22 pt (23)

Wolfsburg - 20 pt (23)

St. Pauli - 20 pt (23)

Werder Brema - 19 pt (23)

Heidenheim - 14 pt (23)