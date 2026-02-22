Bundesliga, Blessin vince e torna a sperare nella salvezza. Occasione persa per lo Stoccarda
Sulla carta sarebbero dovuti essere tre punti facili, ma il calcio è sempre imprevedibile. E così lo Stoccarda manca l'occasione di avvicinarsi al terzo posto e si salva sul campo dell'ultima della classe, l'Heidenheim: il 3-3 di Undav arriva all'88' e rende vani gli sforzi dei padroni di casa di rientrare nella lotta salvezza.
Una corsa che vede pienamente coinvolti St. Pauli e Werder, che oggi si sono affrontati in una sorta di spareggio: ha vinto la squadra di Blessin, che ha superato i biancoverdi e ora è terzultima.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Magonza - Amburgo 1-1
Sabato 21 febbraio
Bayern Monaco - Eintracht Francoforte 3-2
Wolfsburg - Augusta 2-3
Union Berlino - Bayer Leverkusen 1-0
Colonia - Hoffenheim 2-2
Lipsia - Borussia Dortmund 2-2
Domenica 22 febbraio
Friburgo - Borussia Monchengladbach 2-1
St. Pauli - Werder Brema 2-1
Heidenheim - Stoccarda 3-3
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern Monaco - 60 pt (23 partite giocate)
Borussia Dortmund - 52 pt (23)
Hoffenheim - 46 pt (23)
Stoccarda - 43 pt (23)
Lipsia - 41 pt (23)
Bayer Leverkusen - 39 pt (22)
Friburgo - 33 pt (23)
Eintracht - 31 pt (23)
Union Berlino - 28 pt (23)
Augusta - 28 pt (23)
Amburgo - 26 pt (22)
Colonia - 24 pt (23)
Magonza - 22 pt (23)
Borussia M'Gladbach - 22 pt (23)
Wolfsburg - 20 pt (23)
St. Pauli - 20 pt (23)
Werder Brema - 19 pt (23)
Heidenheim - 14 pt (23)