Il Black Friday è il giorno delle grandi occasioni in ambito commerciale e ci siamo divertiti ad allargarlo anche alla Serie B con una strizzatina d’occhio al massimo campionato italiano. In breve, ci siamo chiesti quali giocatori attualmente in forza a club cadetti che potrebbero diventare occasioni interessanti per il mercato di gennaio. Analizziamo infine quei giocatori che pur avendo contratti lunghi con i rispettivi club potrebbero salutare a gennaio per diversi motivi.

Biondini e Shpendi, protagonisti e possibili partenti

Due dei nomi più in voga del momento sono il centravanti del Cesena Cristian Shpendi e il centrocampista dell’Empoli Edoardo Biondini, entrambi hanno contratti lunghi coi rispettivi club, ma questo non li mette al sicuro dalle voci di mercato. Il classe 2003 sta trascinando in alto i romagnoli con 12 gol in 13 presenze (terza stagione di fila in doppia cifra in Serie B), ma lo stallo sul rinnovo con spalmatura dell’ingaggio potrebbe portare il Cesena a cederlo a gennaio e monetizzare al massimo sistemando anche i conti societari. Una scelta non facile, visto che la formazione si indebolirebbe molto, con diversi club di Serie A – Cagliari su tutte – pronte ad approfittarne. Il classe 2008 invece è stato blindato recentemente dai toscani che ne valutano il cartellino attorno agli otto milioni di euro. La situazione degli azzurri, sia in classifica sia a livello societario, potrebbero però spingere a un sacrificio tecnico con il Torino sempre attento sul centrocampista, già a un passo in estate, che dovranno però vedersela con Sassuolo, Fiorentina e Bologna. In entrambi i casi non è da escludere la possibilità di una cessione nella prossima finestra con però l’addio fissato in estate.

Altri giovani interessanti

Due anche i giovani interessanti che potrebbero attrarre qualche club di Serie A in ottica futura. Il primo è un altro giocatore dell’Empoli come Bogdan Popov, classe 2007 che lo scorso anno ha messo a segno cinque reti e quest’anno è già a quota tre pur non essendo un titolare. Anche qui potrebbe pesare la situazione del club toscano con Como, Cagliari e Atalanta che si erano interessate in estate. A Catanzaro invece, sulla scia di Liberali e Cisse, si sta mettendo in luce anche quest’anno il duttile Gabriele Alesi. Il classe 2004, cresciuto nel Milan, sta dimostrando grande duttilità potendo ricoprire i ruoli di centrocampista centrale, trequartista ed esterno sinistro con prestazioni quasi sempre positive.

I big che potrebbero cambiare aria

Non solo giovani però, in Serie B ci sono anche dei giocatori esperti, con un passato importante in Serie A, che potrebbero cambiare aria a gennaio. Il primo della lista è il fantasista Tomas Suslov che finora a Verona è stato frenato da problemi fisici e che ha giocato di più con la nazionale slovacca in questa stagione. Il suo futuro in gialloblù, nonostante il contratto in scadenza nel 2028, è in forte dubbio con la piazza che è anche stanca di alcuni comportamenti del giocatore, ma le precarie condizioni fisiche potrebbero rappresentare un ostacolo per eventuali compratori. Altro giocatore in scadenza nel 2028, ma con la Cremonese, è Manuel De Luca: rientrato in grigiorosso dopo i sei mesi a Modena sperava di trovare maggiore spazio in Serie B, ma sotto la gestione Pecchia è scivolato indietro nelle gerarchie con Bonazzoli e Stuckler che lo hanno sopravvanzato. Per lui dunque a gennaio potrebbe arrivare nuovamente il momento dei saluti. Infine passiamo a Palermo dove Emmanuel Gyasi è destinato a finire fuori lista a gennaio per far rientrare Luca Mazzitelli: l’esterno destro del resto è già un comprimario nella formazione di Inzaghi e il ritorno di Strefezza rischia di togliergli ulteriormente spazio, motivo per cui l’italo-ghanese potrebbe fare le valigie fra poco più di un mese.

Gli altri articoli della serie Black Friday

- Il Napoli non punta più su Lorenzo Lucca. Via a prezzo di saldo

- Francesco Camarda verso l'arrivederci al Milan. Non definitivamente

- Dodo è in offerta da mesi. Se aspettate, potete prenderlo a zero

- Adrian Bernabé non rinnova. Nessun appuntamento con l'agente

- Serve esperienza in difesa? Dalla Juve peschi Gatti o Rugani

- Aleksandar Stankovic può andare in prestito? Valutazione alta

- Gianluca Scamacca via da Bergamo a gennaio? Circa 30 milioni

- Warren Bondo è in vendita per 8 milioni. Anche a titolo definitivo

- Il centrocampo tricolore del Napoli è in scadenza per due terzi

- Quanti esterni la Juventus. Possono partire Zhegrova e Boga

- Luis Henrique sul mercato come un anno fa. Valutazione 20 milioni

- Keinan Davis è valutato 20 milioni. Non buono l'inizio di stagione

- Il Como ascolterà offerte per Jayden Addai e Maxence Caqueret

- Doppia occasione dal Milan per la difesa. A costi contenuti

- Kevin De Bruyne a 'soli' 7 milioni. Ma dovete convincere Allegri

- Bruno Fernandes occasionissima a metà prezzo, Camello può far felice Fabregas

- Da Gittens a Balde, una lunga lista di scontenti. La A osserva interessata

- Esotici ma non troppo: Retegui guida la lista dei possibili colpi della A

- Da Frese a Davi, le migliori occasioni fra i giocatori in scadenza

- Da Rao a Faticanti e Pafundi i giovani rampanti che faticano