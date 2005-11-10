Il responsabile del settore giovanile della Roma, Massimo Margiotta, è intervenuto nel corso della conferenza-conviviale organizzata da Panathlon International a Sulmona. Tante le sue dichiarazioni, come riporta Il Centro, dal rapporto col ds Tony D'Amico al lavoro nell'ottica della prima squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

Tutte le parole di Margiotta

Sul rapporto con D'Amico: "Con D'Amico avevamo lavorato insieme già a Verona e quel rapporto, umano e professionale, ha pesato molto nella mia scelta. Lui è un direttore che dà grande attenzione al settore giovanile e che ha una visione che non si ferma al breve periodo ma guarda soprattutto al medio e lungo termine. Sa delegare, responsabilizza e dà fiducia alle persone con cui lavora. Per noi responsabili questo è fondamentale perché ci permette di lavorare con autonomia e, allo stesso tempo, di contribuire alla crescita di tutto il vivaio. E poi siamo entrambi abruzzesi, diciamo che anche questo crea un'intesa in più".

Sul lavoro di Gasperini: "A Trigoria ti rendi subito conto di essere all'interno di una proprietà di altissimo livello. Poi c'è l'opportunità di vedere da vicino il lavoro di mister Gasperini, che rappresenta il top: poterlo osservare ogni giorno sul campo, capire il suo metodo, la cura dei particolari e il modo in cui lavora coi giocatori è qualcosa da cui puoi imparare tantissimo".

Sulla crescita dei giovani Antonio Arena e Gioele Giammattei: "Antonio e Gioele sono prima di tutto due ragazzi del nostro vivaio, e il fatto che si stiano mettendo in mostra è un orgoglio per tutta l'AS Roma. Il tempo dirà che ruolo potranno ricoprire nel mondo del calcio, ma in questo momento li vedo felici, entusiasti e coi piedi ben piantati per terra. Hanno valori umani e calcistici importanti, proviamo a costruire per loro un percorso giusto".