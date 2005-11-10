KROSCHE AL MILAN, CI SIAMO. E INTANTO SI PARLA DI PRIMA OFFERTA ROSSONERA AL REAL PER ENDRICK. C'È DISTANZA TRA INTER E THURAM PER IL RINNOVO. POSSIBILE RIVOLUZIONE A BERGAMO NEL MERCATO DI GENNAIO. JUVE ANCORA SU MATETA, IL COMO PENSA A ZIRKZEE PER SOSTITUIRE L'INFORTUNATO KEAN. IL BOLOGNA VUOLE BLINDARE MIRANDA. INCONTRO TRA MANNA E L'AGENTE DI MCTOMINAY

Milan, Markus Krösche in arrivo dall'Eintracht. Il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo con la società tedesca per liberare anticipatamente il dirigente, versando un indennizzo di circa 4 milioni più bonus. L'annuncio è atteso entro la settimana e l'obiettivo è inserirlo già a dicembre nel ruolo di Head of Football, con un coinvolgimento diretto nella programmazione del mercato di gennaio. Tra le sue priorità ci sarà, innanzitutto, un nuovo terzino sinistro.

Adrien Rabiot va verso il rinnovo col Milan. Il centrocampista francese sarebbe vicino a un prolungamento fino al 2030, con opzione per un'ulteriore stagione e adeguamento dell'ingaggio. Gerry Cardinale vorrebbe chiudere l'accordo entro Natale.

Milan, offerta da 70 milioni per Endrick? Il club rossonero avrebbe presentato un'offerta al Real Madrid per portare il giovane attaccante brasiliano a Milano già a gennaio. La cifra indicata sarebbe di circa 70 milioni di euro, ma José Mourinho non sarebbe convinto di lasciarlo partire, anche per la difficoltà di trovare un sostituto durante il mercato invernale.

Sirene dalla Serie A per Alejandro Balde. L'esterno del Barcellona sta trovando poco spazio e potrebbe valutare una nuova esperienza già a gennaio. Milan e Juventus seguono con attenzione la situazione, mentre il suo agente Jorge Mendes avrebbe già incontrato Joan Laporta. I blaugrana, prima di dare eventualmente il via libera alla cessione, vorrebbero però individuare un rinforzo per la difesa. Anche la Premier League resta una possibile destinazione.

C'è distanza sul rinnovo di Marcus Thuram con l'Inter. I nerazzurri vogliono blindare l'attaccante francese, in scadenza nel 2028, ma resta da trovare un'intesa economica. L'Inter vorrebbe abbassare l'ingaggio fisso dagli attuali 6,5 milioni a 4,5-5 milioni, aumentando la quota bonus. Thuram, invece, non sembra disposto ad accettare una riduzione dello stipendio. I prossimi incontri serviranno a provare ad avvicinare le parti, attualmente distanti.

Atalanta, Lazar Samardzic e Gianluca Scamacca verso l'addio? Entrambi stanno trovando pochissimo spazio e potrebbero valutare una nuova destinazione a gennaio. Il trequartista serbo ha raccolto appena 27 minuti nelle ultime cinque giornate, mentre l'attaccante ha giocato soltanto mezz'ora nelle ultime sette partite. Su Scamacca, che ha un contratto in scadenza nel 2028 e non sembra intenzionato a rinnovare, ci sarebbero gli interessi di Juventus e Milan.

Mister Luciano Spalletti cerca un rinforzo per l'attacco e tra i profili valutati c'è Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Il francese, già seguito dai bianconeri nella passata stagione, potrebbe rappresentare un'occasione anche per la situazione contrattuale. La concorrenza non manca, con Manchester United ed Everton interessate. Nella lista juventina restano appunto anche Alexander Sørloth e Gianluca Scamacca.

I bianconeri valutano poi diverse soluzioni per rinforzare la corsia sinistra (oltre a Balde) e tra queste c'è Rayan Ait-Nouri del Manchester City. L'algerino, arrivato dal Wolverhampton per 37 milioni nell'estate 2025, sta trovando pochissimo spazio e il club inglese sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito.

L'infortunio di Moise Kean, destinato a restare fuori almeno fino all'inizio del 2027, spinge il club lariano a valutare nuovi rinforzi offensivi. Tra le idee torna il nome dell'olandese del Manchester United, Joshua Zirkzee, che potrebbe partire in prestito a gennaio. Sul giocatore c'è anche il Napoli, pronto a muoversi in caso di cessione di Lorenzo Lucca. Per ora, tuttavia, si tratta soltanto di sondaggi.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha incontrato in queste ore Colin Murdock, agente di Scott McTominay. Le parti hanno portato avanti i discorsi legati al rinnovo di contratto del centrocampista scozzese. Una trattativa, quella per il rinnovo di McTominay, avviata già da alcuni mesi che però fin qui non ha prodotto fumate bianche. Anzi. La distanza fra la società di Aurelio De Laurentiis e l'entourage dell'ex Manchester United è ancora molto ampia, ma l'incontro di questo martedì testimonia comunque l'esistenza di un canale aperto e di un dialogo che nonostante tutto prosegue.

Il Bologna segue Benjamin Nygren, trequartista svedese del Celtic. Arrivato a Glasgow nell'estate 2025 per 1,5 milioni di euro, il classe 2001 ha già realizzato 8 gol e servito 6 assist in 21 presenze stagionali. Il suo profilo piace per il possibile inserimento nel 3-4-2-1 di Raffaele Palladino, ma il contratto fino al 2030 rende complicata la trattativa.

I rossoblù intanto lavorano per blindare Juan Miranda, finito nel mirino di Newcastle e Manchester United. Arrivato a parametro zero due anni fa, Miranda ha un contratto fino al 2028, ma sarebbe vicino a un prolungamento fino al 2030. Decisiva anche la crescita sotto la guida di Raffaele Palladino, che lo ha valorizzato nel ruolo di esterno di centrocampo: già cinque gli assist stagionali.

Fiorentina, fiducia a mister Paolo Vanoli ma serve una svolta. Dopo il pesante 3-0 contro il Monza, la società viola ha confermato il proprio allenatore, chiedendo però maggiore equilibrio e solidità difensiva. Possibile un cambiamento tattico, con il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 o alla difesa a tre. Da giovedì la squadra sarà in ritiro al Viola Park, una decisione condivisa tra tecnico e dirigenza.

Lazio, l'Inter segue Oliver Provstgaard. Il difensore danese è finito nel radar nerazzurro in vista della prossima stagione, quando la dirigenza potrebbe intervenire per abbassare l'età media del reparto arretrato. Arrivato nel gennaio 2025 per 4,5 milioni, il classe 2003 avrebbe oggi una valutazione di circa 20 milioni. La Lazio, forte di un contratto fino al 2031, non ha però intenzione di facilitare una sua eventuale partenza.

Kenneth Taylor vale già 40 milioni. Il centrocampista olandese, arrivato dall'Ajax per circa 17 milioni nel gennaio scorso, si è rivelato uno degli investimenti più riusciti della società biancoceleste. Brentford e Bournemouth hanno manifestato interesse, ma la Lazio punta a blindarlo e potrebbe presto discutere un adeguamento dell'ingaggio, attualmente di 1,7 milioni a stagione. Il contratto di Taylor scade nel 2030.

Eddy Kouadio ha estimatori in Inghilterra. Il difensore classe 2006, di proprietà viola ma attualmente in prestito al Monza, sta attirando l'attenzione di diversi club di Premier League, tra cui Brentford, Bournemouth, Brighton ed Everton. Sotto contratto con la Fiorentina fino al 2030, il giovane difensore è uno dei prospetti più interessanti della squadra allenata da Juric.

JARDIM SUBITO PRONTO A LASCIARE IL FLAMENGO, ARSENAL E LIVERPOOL SU NUSA. IL REAL BLINDA BELLINGHAM, MISTER ITALIANO VUOLE UN ALTRO EX JUVE AL BESIKTAS. GIORNATA IMPORTANTE PER IL FUTURO DI MUSIALA

Leonardo Jardim lascia il Flamengo. Nonostante il Brasileirão appena vinto, il tecnico portoghese è già pronto a interrompere la propria esperienza in Brasile. La separazione sarebbe stata programmata con la società, indipendentemente dal risultato finale ottenuto. Per Jardim si prospettano dunque nuove opportunità soprattutto in Medio Oriente, dove ha già maturato diverse esperienze, ma non sono escluse anche candidature per la guida di una nazionale.

Mikel Arteta e Andrea Berta puntano per l'Arsenal Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 del RB Lipsia. Il club tedesco valuta il giocatore circa 80 milioni di euro, mentre anche il Liverpool sarebbe pronto a offrire 75 milioni. A favorire i Gunners potrebbe essere Martin Odegaard, che avrebbe già provato a convincere il connazionale a scegliere Londra.

Real Madrid, Jude Bellingham verso il rinnovo fino al 2031. I Blancos vogliono blindare il centrocampista inglese, attualmente legato al club fino al 2029. La trattativa sarebbe in fase avanzata e potrebbe concludersi entro la fine dell'anno. Previsto anche un importante adeguamento salariale: dagli attuali 15 milioni annui Bellingham potrebbe avvicinarsi ai 25 milioni percepiti da Vinicius Junior.

Il Besiktas di mister Italiano guarda in casa Manchester United per rinforzare la difesa e avrebbe inserito Matthijs de Ligt nella lista degli obiettivi. Il centrale olandese, ex Juventus, non è certo considerato imprescindibile dai Red Devils e potrebbe partire in prestito fino al termine della stagione.

Bayern Monaco, confronto con gli agenti di Jamal Musiala. Dopo settimane di polemiche legate alle condizioni fisiche del trequartista e al suo alto ingaggio, la dirigenza bavarese ha incontrato per la prima volta direttamente i suoi rappresentanti. Il club, che ha già blindato il giocatore fino al 2030, vuole attendere l'evoluzione del recupero prima di prendere decisioni sul futuro contrattuale. Gli agenti, dal canto loro, sono fiduciosi sulla possibilità che Musiala torni ai livelli precedenti.

Aston Villa, possibile ritorno di Jack Grealish. L'esterno inglese potrebbe lasciare definitivamente il Manchester City e tornare nel club che lo ha lanciato, dopo l'esperienza in prestito all'Everton. Il giocatore vorrebbe continuare a giocare in Premier League e l'Aston Villa rappresenterebbe una destinazione gradita. Con il contratto in scadenza la prossima estate, l'operazione potrebbe concretizzarsi senza costi per il cartellino, anche se resterebbe da trovare un'intesa sull'ingaggio.