Il presente di Timothy Weah si chiama Olympique Marsiglia. Dopo un'estate complicata con la Nazionale statunitense, culminata in un Mondiale 2026 al di sotto delle aspettative personali, l'esterno ha perso il proprio posto nel gruppo degli Stati Uniti. Una situazione che non lo porta, però, a inseguire una convocazione a tutti i costi. Il giocatore classe 2000, oggi anche capitano del club francese, ha spiegato la propria posizione in un'intervista concessa a The Guardian: nessuna pressione, nessuna richiesta particolare, soltanto la volontà di concentrarsi sul calcio di club e sulle prestazioni con la maglia dell'OM.

Weah e il rapporto con la Nazionale: "Non voglio pregare"

Weah non veste la maglia degli Stati Uniti dalla conclusione del Mondiale, competizione nella quale ha trovato spazio da titolare soltanto in una delle quattro partite disputate dalla selezione americana, eliminata agli ottavi di finale dal Belgio: "Questa estate, ovviamente, non è stata la migliore per me - ha ammesso -. In ogni carriera ci sono momenti in cui sei un po' giù, in cui ti ritrovi a pensare troppo alle cose. Credo che il Mondiale sia stato proprio uno di quei momenti per me. A livello personale ho dovuto fare un passo indietro e capire quale fosse il mio posto nella squadra. Non voglio forzare nulla né pregare. Sto bene dove sono. Se dovessi tornare in Nazionale, e non so quando accadrà, ci andrò. Sono concentrato al 100% sul calcio di club".