Gandler (Chief Business Officer Roma): "Questa piazza è molto particolare, l'ho capito"

Michael Gandler, Chief Business Officer della Roma, è intervenuto nel corso dell'evento Social Football Summit, che si tiene all'Allianz Stadium di Torino: "Siamo molto fortunati perché negli ultimi dodici mesi abbiamo portato avanti le operazioni per il centenario della Roma del prossimo anno. Negli ultimi dodici mesi si è sviluppato anche il processo per lo stadio. Per il centenario abbiamo iniziato la pianificazione due anni prima. E questo è il momento ideale per iniziare i discorsi con i clienti, gli sponsor, per creare progetti lunghi e duraturi. Questo è il momento massimo, dove le porte sono più aperte".

Avete attivato partnership di vario genere. Alcune hanno avuto anche un risvolto editoriale come quello di Q8. Vorremmo che la raccontasse.

"Il mondo sta cambiando tantissimo così come gli asset tradizionali per gli sponsor. Non solo più radio, digitale, noi come club abbiamo avviato una piattaforma per creare forme di comunicazione alternative tipo appunto Q8 Radio. Abbiamo deciso di lavorare con loro, concedendo i nostri diritti di radio. Questa è un'operazione Win, Win, Win. Win per noi, per il nostro partner e per i tifosi".

Avete studiato anche un coinvolgimento del bacino territoriale.

"Passando diversi anni in altri posti d'Italia, ho capito che la piazza di Roma è molto particolare e i tifosi speciali. Noi cerchiamo di ascoltarli, di portare loro le nostre esperienze e trasferire le migliori esperienze di business".

Ci parla del suo trascorso in Italia?

"Sono fortunato ad essere qui, sono più di dieci anni che lavoro in Italia. Per noi è importante capire il nostro tifoso e come raggiungerli. Facciamo investimenti per creare rapporti e ingaggiare la nostra gente. Questa è la parte fondamentale. E poi c'è la cultura, la cultura aziendale, essere aperti a nuove opportunità".