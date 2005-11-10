Mohamed Salah nella storia: è il miglior marcatore di sempre dell'Egitto con 70 gol

Mohamed Salah entra nella storia del calcio egiziano. Con una doppietta nella vittoria per 5-0 contro il Malawi, nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, l'attaccante ex Fiorentina e Roma ha raggiunto quota 70 gol con la maglia della sua Nazionale, diventando il miglior marcatore di sempre dell'Egitto. Un traguardo straordinario per il fuoriclasse classe 1992, che ha così superato Hossam Hassan, ex detentore del primato con 69 reti.

La doppietta di Salah contro il Malawi

Salah, oggi 34enne, ha trovato la via del gol nel finale di partita, prima all'84' con un colpo di testa e poi al 90'+5 su calcio di rigore, trasformato con un elegante cucchiaio. Due reti che hanno completato la larga vittoria dei Faraoni e consegnato al numero 10 un posto speciale nella storia del proprio Paese.

I numeri stagionali di Salah col Trabzonspor

Il nuovo record arriva con 123 presenze complessive in Nazionale e conferma il peso di Salah nel calcio egiziano. Intanto, la sua nuova avventura col Trabzonspor a livello personale è partita a suon di gol: per Salah si contano infatti ben 11 reti in 16 partite, oltre a 5 assist.