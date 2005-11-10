Infantino sotto pressione: il Congresso USA lo convoca in piena corsa alla rielezione

Gianni Infantino finisce nuovamente sotto i riflettori. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il presidente della FIFA dovrà rispondere nelle prossime settimane ad alcune convocazioni del Congresso degli Stati Uniti, probabilmente già a gennaio. Una situazione delicata per il dirigente italo-svizzero, impegnato nella campagna per ottenere la conferma alla guida dell’organo calcistico mondiale.

I rapporti con Trump nel mirino del Congresso

L’indagine riguarda i rapporti tra Infantino e Donald Trump, già al centro dell’attenzione della commissione giudiziaria della Camera dei rappresentanti americana dallo scorso luglio. Al centro degli approfondimenti ci sarebbero alcuni contatti tra il presidente FIFA e l’entourage del numero uno statunitense, in particolare attraverso Carlos Cordeiro, indicato come intermediario nei colloqui.

Le verifiche riguarderebbero anche una vicenda legata al permesso di lavoro per una collaboratrice domestica immigrata a Miami e alla presenza del suo nome in documenti collegati alla FIFA. La federazione ha negato qualsiasi irregolarità, precisando che eventuali spese relative al personale domestico del presidente sono sostenute personalmente da Infantino.

Una rielezione tra polemiche e nuovi candidati

La vicenda arriva in un momento particolarmente importante per il futuro politico di Infantino. Il presidente FIFA è già stato criticato per la vicinanza a Trump e per alcune trattative legate alla possibile cessione di una parte dei diritti del Mondiale a investitori privati, progetto poi abbandonato dopo le proteste di UEFA, AFC e Concacaf. Nonostante le contestazioni, Infantino resta favorito in vista delle elezioni del 18 marzo. L’UEFA valuta però possibili alternative: tra i nomi emersi c’è anche quello di Arsene Wenger, considerato uno dei profili capaci di mettere in difficoltà l’attuale numero 1.