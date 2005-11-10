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Icardi, Man, i piani della Lazio e le rotture di scatole a Frattesi: Gattuso fa il punto a 360°

Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
15.11.2026 00:45I fatti del giorno
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Dopo il 3-0 nell'amichevole contro il Mgarr United, il tecnico biancoceleste ha fatto il punto sulla stagione. Intanto, si guarda già a gennaio.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio supera 3-0 il Mgarr United nell'amichevole disputata a Formello e mister Gennaro Gattuso traccia un bilancio positivo del lavoro settimanale dei suoi: "Abbiamo fatto due giorni ad alta intensità, oggi siamo soddisfatti". Il tecnico della capolista, intervenuto nel post partita ai canali ufficiali dei biancocelesti, ha sottolineato soprattutto l'importanza della mentalità della sua squadra: "Il modulo cambia poco, quello che cambia è la mentalità e la voglia di far fatica". Tra le indicazioni tattiche, spazio in primis a Nicolò Rovella, che secondo Gattuso "può giocare con Belahyane da mezzala".

Gattuso e le "rotture di scatole" a Frattesi

Gattuso si è soffermato anche sulla crescita di Matteo Cancellieri: "Ha potenziale. Ha l'età e tutte le qualità, deve migliorare sotto porta". Parole importanti poi per il suo pupillo Davide Frattesi, sul quale il tecnico insiste per sfruttarne appieno gli inserimenti: "Io gli rompo le scatole quando viene a legare perché credo che possa diventare uno dei più grandi invasori". Positivo infine il giudizio sul rientrante Albert Gudmundsson, definito un giocatore di qualità, seppure non ancora al massimo della condizione.

Cosa farà la Lazio a gennaio?

Sul mercato di gennaio, la priorità della Lazio sarà innanzitutto trattenere tutti i big, tra cui Kenneth Taylor, Nuno Tavares e Gustav Isaksen. In entrata, lo svincolato Mauro Icardi resta al momento soltanto un'idea per rinforzare il reparto avanzato, ma piace anche Dennis Man del PSV, già protagonista in passato in Serie A con il Parma. Un eventuale affondo dipenderà tuttavia dal futuro di Cancellieri: in caso di partenza dell'italiano, la Lazio potrebbe infatti valutare un'operazione in prestito con diritto di riscatto per il rumeno.

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