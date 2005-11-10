Ronaldinho, la rifinitura e il video virale: Ravenna-Forlì sbarca a Times Square

A undici anni dall’ultima partita ufficiale, Ronaldinho è pronto a tornare in campo. L’appuntamento è domani, domenica 15 novembre, alle 17:30 allo stadio ‘Benelli’, dove il Ravenna ospita il Forlì in un derby che il fuoriclasse brasiliano vivrà da protagonista atteso e che il mondo del calcio guarda con una curiosità senza precedenti per la Serie C.

La rifinitura al ‘Benelli’

Il giorno del ritorno in Italia è stato ieri, con l’accoglienza all’aeroporto di Forlì da parte del presidente Ignazio Cipriani. Oggi è arrivato il primo e unico allenamento con la squadra di Andrea Mandorlini. Dopo un breve colloquio con il tecnico l’ex di PSG, Barcellona e Milan ha preso parte al torello con il resto del gruppo, regalando una serie di giocate che lasciano ancora intravedere il talento che ha incantato il mondo a inizio anni 2000. Al termine della seduta, il brasiliano dovrebbe rientrare nell’albergo in cui alloggerà durante questa parentesi romagnola. Con l’obiettivo, chissà, di mettere a segno anche il 300° gol ufficiale in carriera.

“Cercherò di dare spettacolo"

Alla vigilia, Ronaldinho ha raccontato le sue sensazioni al Corriere della Sera: “Tornare in campo a 46 anni è il dribbling più bello della carriera”. L’emozione del debutto, ha spiegato, è quella di chi è felice di giocare di nuovo dopo tanto tempo. Quanto alla scelta del Ravenna, il brasiliano ha ricordato che l’idea è nata a Parigi, la sera della cerimonia del Pallone d’oro 2025: a pensarci per primo fu il presidente Cipriani, conosciuto grazie al comune amico Lorenzo Tonetti. Per domani la promessa è chiara: “Cercherò di dare spettacolo”, pur sapendo di doversi misurare con tanti giovani e di non essere più abituato.

Il video che fa il giro del mondo

Le immagini dell’allenamento stanno rimbalzando ovunque. Per accontentare i milioni di fan, Ronaldinho ha pubblicato su Instagram il video di uno stop sul prato del ‘Benelli’, accompagnandolo con una didascalia diventata subito un caso: “Diranno che è IA”.

Da Sky a Times Square

Il derby avrà una copertura di portata globale. In Italia sarà in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW, con uno studio a bordo campo, numerosi ospiti e una telecamera dedicata solo al brasiliano, la ‘Ronaldinho Cam’. La Rai seguirà l’evento con servizi su Rai Sport e Rai 2, senza trasmettere la gara. In Brasile ci sarà RedeTV!, con la diretta su YouTube e poi in chiaro. Negli Stati Uniti i diritti sono della CBS e la partita sarà proposta anche sui maxischermi di Times Square, a New York, nella tarda mattinata locale.

L’attenzione internazionale si legge anche nelle richieste di accredito arrivate al club: oltre 200, di cui almeno 50 da fotografi, tra cui The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal, Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse. È previsto anche lo streaming in Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.

Con Ronaldinho anche Dida e Serginho

Sugli spalti del ‘Benelli’ ci saranno anche Dida e Serginho, altri due brasiliani che hanno vissuto lo spogliatoio di Milanello nei primi anni Duemila. Ronaldinho e Dida hanno condiviso il Milan nelle stagioni 2008/09 e 2009/10.

Ravenna-Forlì sarà raccontata in diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com.