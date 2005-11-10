Dal derby all'Europa League: Amorim pensa al turnover per Milan-Ferencvaros

Il Milan è pronto a tornare con la mente all'Europa League dopo l'euforia per aver vinto il derby contro l'Inter nello scorso fine settimana della Serie A. Sulla strada del Diavolo in rossonero, per la partita che vale per la 4^ giornata della Fase Campionato, si parano gli ungheresi del Ferencvaros, che arrivano a San Siro.

Amorim preannuncia turnover

Il sospetto è che l'allenatore dei rossoneri Ruben Amorim possa sfruttare l'occasione e l'impegno in teoria non troppo probante come quello contro gli ungheresi. Tanto che gli è stato pure direttamente chiesto in conferenza stampa: "Dobbiamo stare molto attenti con alcuni giocatori. Abbiamo alle spalle questo calendario fitto e non possiamo permetterci di perdere molti elementi per le prossime partite, perché a volte, quando non vuoi fare turnover o preservare un po' le gambe, ti ritrovi con un infortunio che ti tiene fuori per un mese o un mese e mezzo. Questa è la partita più importante; stiamo pensando solo a questa, ma dovremo fare un po' di turnover e tutti i ragazzi sono pronti a reggere l'impatto con le richieste della gara".

Ha parlato anche De Winter

Insieme ad Amorim, per il Milan ha presentato la sfida in conferenza stampa anche il difensore centrale Koni De Winter. Che si è preso un posto al sole nel pianeta rossonero: "Rispetto all'anno scorso, penso che mi sento un po' più importante, sento la fiducia. Quindi è un bel momento della mia carriera, però è ancora lunga".