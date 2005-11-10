Zanetti si presenta come allenatore dell'Udinese. E il dg torna sull'esonero di Runjaic

“La prima cosa è che un po' mi dispiace perché capito in un momento in cui una figura leggendaria come il paròn Pozzo purtroppo non sta bene e non ho ancora avuto modo di conoscerlo”. Ha aperto così la sua conferenza stampa Paolo Zanetti, nel giorno della presentazione come nuovo allenatore dell'Udinese in sostituzione di Kosta Runjaic.

La ricetta per risollevare l'Udinese

"Questa squadra ha potenziale, un potenziale che io non ho ancora mai allenato, sono molto onesto. La ricetta è una: il lavoro. Sono arrivato qui giocando in tutte le categorie, lavorando a testa bassa, vincendo campionati e terminando stagioni con esoneri. Qua sono in una macchina che è quasi perfetta, poi la base della mentalità adesso va ricostruita e con me si corre molto, con me gioca chi corre e chi merita. Se si va in campo senza cuore non si fanno risultati, intendo lavorare in questa area. Non voglio stravolgere quanto già c'è, mister Runjaic è un tecnico che stimo e che ha fatto un buon lavoro, purtroppo poi il calcio è così, se il campionato finisse adesso l'Udinese sarebbe in Serie B, questo è un dato di fatto. Dobbiamo alzare i giri del motore di questa macchina, se lo farà non avrà problemi a salvarsi".

Collavino torna sull'esonero di Runjaic

"Non tutti gli esoneri sono uguali, questo è stato particolarmente difficile per tutti noi. Vogliamo riconoscere le qualità tecniche e umane del mister, che ci ha aiutato nella ripartenza nella stagione 2024/25, ma purtroppo il calcio vive dinamiche complesse e quanto funzionava pochi mesi fa si è ora inceppato. Kosta ha scritto pagine importanti della nostra storia, ma purtroppo serviva ora invertire la rotta per cambiare una classifica che non rispecchia i nostri valori. Ringraziamo Runjaic e i membri del suo staff, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro".