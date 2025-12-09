Il Genoa guarisce con De Rossi, 2° successo consecutivo. L'Udinese fa arrabbiare Runjaic

Vittoria pesantissima del Genoa a Udine. Il Grifone si impone al Bluenergy Stadium e scavalca in classifica il Lecce, portandosi a +4 sulla zona retrocessione grazie a una grande prova di compattezza, al termine di una sfida nel complesso equilibrata. Segnano Malinovskyi su rigore, Piotrowski e Norton-Cuffy.

E proprio quest'ultimo viene premiato come "Panini Player of the match" al termine della partita. L'inglese ha trovato il suo primo centro italiano, alla sua 29ª partita. Daniele De Rossi al termine dell'incontro ha speso parole al miele per lui: "Potenziale esplosivo, inespresso, mostruoso. Un ragazzo curioso che chiede, domanda, vuole sapere. È veramente una bella sorpresa, è un 2004. Questo potenziale, questa esplosività, questa forza deve imparare, noi dobbiamo aiutarlo a gestirla, a usarla nella maniera più corretta".

Erano quasi due anni che il Genoa non vinceva due partite consecutive in campionato. L'ultima volta nel gennaio 2024 con Alberto Gilardino in panchina e col Grifone che batteva Salernitana e Lecce.

Genoa che è rinato sotto la gestione De Rossi: in 4 partite di campionato sotto la sua guida sono arrivate due vittorie e altrettanti pareggi con 9 reti segnate e 7 subite. I liguri prima dell'avvento del tecnico romano avevano anche vinto contro il Sassuolo con la coppia Murgita-Criscito in panchina come traghettatori, dopo le dimissioni di Patrick Vieira.

Rabbia per Kosta Runjaic che rimprovera l'atteggiamento dei suoi. In particolare sul secondo gol subito: "Sì, è una mancanza di responsabilità da parte di tutta la squadra ma anche da parte mia. Sarò molto chiaro e molto diretto con la squadra a partire dalla prossima settimana perché mi prendo anche io le responsabilità, ma c'è qualcosa da cambiare. Non è solo oggi, è una cosa che è successa già in altre partite, quindi c'è sicuramente da lavorare su questo punto di vista perché non si possono perdere due partite in casa in questo modo".