Pau Cubarsì ha vinto il Golden Boy 2026: "Solo grazie a Spagna e Barcellona"

Il difensore del Barcellona Pau Cubarsì ha vinto l’European Golden Boy 2026, trionfando con un plebiscito davanti a stelle del calibro di Lennart Karl, Zaire-Emery, Endrick e Yab Diomande. “Sono felicissimo di essere il Golden Boy del 2026, sono orgoglioso e ringrazio i giornalisti che mi hanno votato, la mia famiglia e i miei compagni di Barcellona e Spagna, questo premio è stato possibile grazie a loro”, sono state le parole del centrale blaugrana.

L’elenco dei 25 finalisti:

Charalampos Kostoulas (Grecia, Brighton)

Rodrigo Mora (Portogallo, Roma)

Joiane Gadou (Francia, Borussia Dortmund)

Xavi Espart (Spagna, Barcellona)

Franco Mastantuono (Argentina, Fiorentina)

Finn Jeltsch (Germania, Stoccarda)

Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina, Juventus)

Said El Mala (Germania, Colonia)

Marc Bernal (Spagna, Barcellona)

Jon Martin (Spagna, Real Sociedad)

Konstantinos Karetsas (Grecia, Borussia Dortmund)

Endrick (Brasile, Real Madrid)

Gianluca Prestianni (Argentina, Benfica)

Estevao (Brasile, Chelsea)

Junior Kroupi (Francia, Bournemouth)

Lennart Karl (Germania, Bayern Monaco)

Myles Lewis-Kelly (Inghilterra, Arsenal)

Jorrel Hato (Olanda, Chelsea)

Victor Froholdt (Danimarca, Porto)

Rayan (Brasile, Bournemouth)

Luka Vuskovic (Croazia, Brighton)

Ayyoub Bouaddi (Marocco, Manchester City)

Yan Diomande (Costa d'Avorio, Real Madrid)

Pau Cubarsi (Spagna, Barcellona)

Warren Zaire-Emery (Francia, Paris Saint-Germain)

Gli altri premi annunciati all’evento del Mapei Football Center

Best Italian Golden Boy: Honest Ahanor, Crystal Palace

European Golden Girl: Felicia Schroder, Real Madrid

Best Italian Golden Girl: Giulia Galli, Barcellona

Best President: Joan Laporta, Barcellona

Best Executive: Andrea Berta, Arsenal

Best Agent: Jorge Mendes

Golden Player Man: Erling Haaland, Manchester City

Golden Player Woman: Alessia Russo, Arsenal

Il Golden Boy Web sarà annunciato successivamente, con le votazioni di Tuttosport aperte fino al 24 novembre.