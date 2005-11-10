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Lo Spezia passa a Mike Repole: l’imprenditore Usa rileva la maggioranza, serve l’ok FIGC

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
14.11.2026 00:38I fatti del giorno
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L’imprenditore americano firma l’accordo per il controllo dello Spezia: Roberts resta nella proprietà, Stillitano presidente, manca l’ok della FIGC
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Lo Spezia cambia proprietà: Mike Repole ha firmato un accordo per acquisire la quota di maggioranza del club, diventandone il nuovo proprietario di controllo. L’imprenditore e investitore statunitense si affianca a Tom Roberts, che resta nella compagine societaria. Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale. L’operazione è subordinata alla verifica e all’approvazione della FIGC: nelle prossime settimane Repole lavorerà con la Federazione per completare l’iter.

Continuità alla guida del club

L’attuale dirigenza, guidata dal presidente Charlie Stillitano, rimarrà in carica per garantire continuità nelle operazioni quotidiane. Lo Spezia, si legge nella nota, è attualmente in testa alla classifica del proprio campionato. La visione condivisa dai proprietari punta a sostenere la competitività della prima squadra e a esplorare opportunità legate a formazione dei giocatori, calcio giovanile e femminile, strutture ed esperienza dei tifosi.

Le parole di Repole, Roberts e Stillitano

“Lo sport ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella mia vita e ho sempre creduto nel suo potere di unire le persone e creare un senso di comunità”, ha dichiarato Repole, che ha poi aggiunto: “Vogliamo costruire qualcosa di cui questa città e i suoi tifosi possano andare fieri per le generazioni a venire”.
Per Roberts, “L’ingresso di Mike nel gruppo di proprietari rappresenta un’entusiasmante opportunità per consolidare questi progressi”. Il presidente Stillitano ha sottolineato: “Mike apporta un’energia straordinaria, una visione e una comprovata capacità di costruire e far crescere le organizzazioni”.

Chi è Mike Repole

Nato nel Queens, a New York, da famiglia italoamericana, Repole ha costruito la propria fortuna nel settore delle bevande. Nel 1999 ha fondato con Darius Bikoff Energy Brands, società del marchio Glacéau (Vitaminwater, Smartwater), rilevata nel 2007 da Coca-Cola per circa 4,1 miliardi di dollari. Nel 2011 ha creato BODYARMOR, di cui Coca-Cola ha acquisito il restante 85% nel novembre 2021 per 5,6 miliardi di dollari. Attraverso Impact Capital detiene la maggioranza di NOBULL ed è entrato nel gruppo proprietario della United Football League (UFL) nel luglio 2025. È inoltre proprietario di Repole Stable, che conta oltre 350 cavalli purosangue. Secondo le stime in tempo reale di Forbes al 13 novembre 2026, il suo patrimonio personale è di circa 2,5 miliardi di dollari.

Le proprietà dello Spezia

Nato il 10 ottobre 1906, lo Spezia ha cambiato più volte assetto. Dopo il fallimento del 2008 e la breve esperienza dell’azionariato popolare, il 12 agosto 2008 il club è passato a Gabriele Volpi, alla guida fino al 2021 e a cui è legata la prima promozione in Serie A nel 2019-20 con Vincenzo Italiano. L’11 febbraio 2021 è arrivata la famiglia Platek, poi, nel febbraio 2025, FC32 Global Holdings. Il 23 aprile 2025 il 100% del capitale è passato a RAM Spezia Holdings LP, riconducibile a Tom Roberts.

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