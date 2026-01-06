Samp scatenata, ecco anche Begic. A Salerno scricchiola la panchina di mister Raffaele

Entrato ormai nel vivo il calciomercato, con la Reggiana che si è assicurata il centrocampista Martin Eduardo Suarez Debattista, classe 2004 svincolatosi dal Montevideo Wanderes dove ha collezionato 75 presenze (con due reti, in prima squadra), mentre il Modena, pescando sempre dall'estero, si è rinforzato tra i pali, comunicando l'acquisizione dall’FC Wil del portiere svizzero Abdullah Laidani, che ha firmato con i canarini un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.

Nella lunga giornata di Epifania, invece, è atteso l'annuncio di Manuel De Luca, che potrebbe liberare Pedro Mendes, che deve solo dire di sì allo Spezia: c'è l'accordo di massima, con la possibile operazione si dovrebbe concretizzare con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Spezia che per altro dovrebbe anche chiudere per Emanuele Adamo, che dovrebbe lasciare il Cesena a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Ma la regina del mercato cadetto è per il momento la Sampdoria, che si è assicurata anche Tjas Begic, arrivato in blucerchiata dal Parma a titolo temporaneo con opzione che, se esercitata, legherà le parti fino al 2030. Tommaso Martinelli, invece, sarà quest'oggi a Genova per le visite mediche di rito, che anticiperanno il prestito secco dalla Fiorentina. Trattative poi avviate anche per Riccardo Marchizza e Franco Carboni.

In Serie C, invece, tiene banco la questione legata a mister Giuseppe Raffaele, che sembra avere fiducia a tempo con la Salernitana, ma dalla scelta del club dipenderanno probabilmente le prossime mosse di mercato dei campani, che, come l'Union Brescia, hanno messo nel mirino Luigi Cuppone dell'Audace Cerignola.

Il Perugia, invece, si è assicurato Alessio Nepi dal Giugliano - contratto biennale -, manca solo l'annuncio. Annuncio atteso anche per la risoluzione contrattuale di Danilo Bulevardi con la Virtus Verona: per lui, biennale con la formazione maltese dell'Hamrun Spartans, allenata Giacomo Modica.