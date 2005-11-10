Nella sosta nazionali, in B parlano Ds e presidenti. Il punto da Pisa, Vicenza e Juve Stabia

Periodo di sosta per il campionato di Serie B, con le squadre che comunque hanno ripreso la preparazione in vista del ritorno in campo, previsto già per la prossima settimana. È stato anche tempo di bilanci e punti della situazione, andiamo quindi a fare un punto di quel che è accaduto nella giornata da poco trascorsa.

Juve Stabia, Morrone è ottimista per il futuro.

"Il bilancio è positivo perché abbiamo fatto un ottimo filotto di risultati", ha detto l'amministratore unico della Juve Stabia Alfonso Morrone al Corriere dello Sport. Ma è chiaro che sono le questioni societarie quelle che tengono più in apprensione. C'è comunque fiducia, perché non sussistono criticità per la scadenza del 16 dicembre, relativa ai pagamenti degli stipendi di calciatori, tecnici e staff (la stessa sarà rispettata), mentre Morrone è più cauto sui nuovi possibili investitori: "Qualcuno si è fatto avanti ma siamo ancora allo stato embrionale".

In casa Vicenza tiene banco la questione Gallo. Confermato, e non a tempo.

Come noto, Fabio Gallo è stato confermato sulla panchina biancorossa, anche se inizialmente sembrava con la fiducia a tempo. Smentita però dal Ds Giorgio Zamuner, che parla invece di fiducia totale: "Non è stata la pressione dei tifosi a farci decidere di confermare il mister. Per quanto riguarda la fiducia, non è a termine. È chiaro che non abbiamo tantissimo tempo, ma siamo straconvinti che Gallo possa tirarci fuori da questa situazione". Viene poi ribadita anche massima fiducia nella rosa, "siamo convinti che i giocatori a disposizione siano quelli giusti per il nostro percorso", chiosa il dirigente.

Tanta fiducia, anche in casa Pisa.

Sul versante nerazzurro, è stato invece il Ds Leonardo Gabbanini a fare il punto della situazione, concentrandosi sul mercato: "In estate ho creato la squadra e ho fiducia nelle persone che ho scelto, voglio arrivare alla fine di questo anno per capire cosa ci sarà da fare eventualmente a gennaio, ma ho grande fiducia nei giocatori. Non voglio passi il messaggio che tutto dipenderà da come andranno le prossime partite, ma preciso che non saremo impreparati".