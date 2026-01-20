Un talento al giorno, Pyry Mentu: il nuovo gioiello del calcio finlandese

Parliamo oggi di Pyry Mentu, centrocampista centrale finlandese classe 2006 attualmente in forza all’HJK Helsinki, la principale squadra della Veikkausliiga. Alto 181 cm, si presenta come un profilo moderno di mediano dinamico con buona struttura fisica, discreta resistenza e capacità di coprire bene il campo sia in fase difensiva che di costruzione. Nel suo repertorio tecnico spiccano un ottimo primo tocco, una buona ricezione sotto pressione e una discreta qualità nel palleggio corto e medio, qualità che gli permettono di agire efficacemente come pivot o come mezzala in sistemi a tre o due mediani. Dal punto di vista tattico mostra maturità interessante per la sua giovane età: sa posizionarsi bene tra le linee, legge con discreta intelligenza le rotazioni e possiede un buon senso del tempo negli interventi di interdizione.

Non è particolarmente rapido né esplosivo in conduzione, ma compensa con una solida tecnica di base, discreta visione di gioco e capacità di effettuare passaggi progressivi di qualità media-alta. Nel 2025 ha iniziato a ritagliarsi minuti importanti sia in campionato che nelle competizioni europee (Conference League), mostrando progressi nella continuità e nell’apporto in entrambe le fasi. Viene considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio finlandese attuale, con potenziale per diventare un mediano box-to-box di buon livello o un mediano organizzatore.

Nome: Pyry Mentu

Nato il: 1° novembre 2006

Nazionalità: finlandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: HJK Helsinki

Assomiglia a: Piotr Zielinski

