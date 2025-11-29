Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La bilancia dei rigori piange per l'Udinese. Il problema del Parma

La bilancia dei rigori piange per l'Udinese. Il problema del ParmaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:47Le Statistiche
Redazione Footstats

La vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato, ha posto fine ad un digiuno di successi che per il Parma durava dal 29 settembre scorso, quindi in pratica due mesi. Periodo non splendido per l’Udinese che ha perso tre delle ultime quattro gare giocate.

Da quattro partite a questa parte, il Parma segna sempre due reti in casa contro l’Udinese. Il problema semmai è che queste due reti sono servite a vincere un solo match degli ultimi quattro giocati al Tardini. Per dirla tutta, addirittura nell’ultimo confronto è venuta fuori una sconfitta per gli emiliani (2-3 il 16 settembre 2024).

L’Udinese è perforabile con facilità, questo ci dicono i dati. 20 i gol subiti dai friulani, ovvero seconda peggior difesa del campionato. Solo il Torino ha fatto peggio con 21. Solamente due volte la porta bianconera è rimasta imbattuta: in questo caso c’è l’ultimo posto per la squadra allenata da Runjaić, anche se condiviso con altre quattro formazioni.

Sempre l’Udinese, al pari di Milan, Fiorentina e Napoli, è la squadra che si è vista assegnare contro il maggior numero di rigori: sono 4 di cui 3 realizzati. La bilancia tra quelli a favore e quelli contro piange, perché segna un -3 che è un primato negativo in questo torneo.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)
38 incontri disputati
21 vittorie Parma
8 pareggi
9 vittorie Udinese
61 gol fatti Parma
37 gol fatti Udinese

LA PRMA SFIDA A PARMA
1930/1931 Serie B Parma vs Udinese 0-0, 32° giornata
L’ULTIMA SFIDA A PARMA
2024/2025 Serie A Parma vs Udinese 2-3, 4° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Oggi Parma-Udinese, i convocati di Cuesta: Oristanio e Ondrejka presenti Oggi Parma-Udinese, i convocati di Cuesta: Oristanio e Ondrejka presenti
Parma-Udinese, le probabili formazioni: Pellegrino e Zaniolo inamovibili in attacco... Parma-Udinese, le probabili formazioni: Pellegrino e Zaniolo inamovibili in attacco
Oggi in TV, Serie A: in programma 4 gare, dove vedere Milan-Lazio Oggi in TV, Serie A: in programma 4 gare, dove vedere Milan-Lazio
Altre notizie Le Statistiche
La bilancia dei rigori piange per l'Udinese. Il problema del Parma La bilancia dei rigori piange per l'Udinese. Il problema del Parma
Per Sarri 3 KO in fila col Milan. Allegri e l’unico 0-0 con la Lazio Per Sarri 3 KO in fila col Milan. Allegri e l’unico 0-0 con la Lazio
L’Empoli aspetta il Bari dell’ex. Dalle panchine un terzo dei gol L’Empoli aspetta il Bari dell’ex. Dalle panchine un terzo dei gol
Derby Cesena-Modena, dalla mezz’ora sarà festival del gol! Derby Cesena-Modena, dalla mezz’ora sarà festival del gol!
Fra Roma, prima, e Napoli, secondo, 10 punti di differenza! Fra Roma, prima, e Napoli, secondo, 10 punti di differenza!
Quella serie del Milan contro la Lazio aperta da Ibrahimovic (e Cassano) Quella serie del Milan contro la Lazio aperta da Ibrahimovic (e Cassano)
Dopo quasi 60 anni la vendetta del Cagliari è calata sulla Juventus Dopo quasi 60 anni la vendetta del Cagliari è calata sulla Juventus
Arbitri 13^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 13^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
2 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
3 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
4 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
5 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.1 La Lazio per non sprecare l'energia derby. Infatti Allegri conferma tutti (tranne uno)
Immagine top news n.2 L'Inter di Chivu è un pugile stordito. A Pisa per risorgere, ma serve lucidità
Immagine top news n.3 Lazio, tentazione Castellanos: staffetta con Dia o subito titolare?
Immagine top news n.4 È un Como da Champions: la classifica aggiornata di Serie A dopo l'anticipo del 13° turno
Immagine top news n.5 Roma verso la sfida Scudetto col Napoli: Gasp punta al recupero di due protagonisti del centrocampo
Immagine top news n.6 Entusiasmo Milan, emergenza Lazio: il punto della vigilia sul big match di questo sabato
Immagine top news n.7 Coric: "Alla Roma costretto ad allenarmi a parte. Tiago Pinto mi ha messo in cattiva luce"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.2 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.3 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.4 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Oggi Parma-Udinese, i convocati di Cuesta: Oristanio e Ondrejka presenti
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 13^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 La cura De Rossi per Colombo e Vitinha: gol ritrovati, adesso l'obiettivo si sposta più indietro
Immagine news Serie A n.5 Roma, rotazioni in aumento e risposte positive: Gasperini scopre una rosa lunga
Immagine news Serie A n.6 La Juventus sulle spalle di Yildiz e Conceiçao: Spalletti cerca l'assetto migliore davanti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, al Druso passa il riscatto: Biancolino si gioca una fetta di futuro col Sudtirol
Immagine news Serie B n.2 Serie B, oggi altre sette gare valide per la 14ª giornata: il programma completo
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Palermo-Carrarese: due squadre alla ricerca di una vittoria che manca da un mese
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Venezia-Mantova: obiettivi in vista
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Catanzaro-Virtus Entella: prima incrocio nella storia al Ceravolo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Pescara-Padova: sfida tra neopromosse a caccia di punti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, occhi sugli svincolati del Rimini: Longobardi priorità per la difesa, idea Ferrarini
Immagine news Serie C n.2 Serie C, continua la 16ª giornata: riposa la Torres, il programma completo
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, per la difesa spunta anche il nome di Dalle Mura del Cosenza
Immagine news Serie C n.5 Riccardo Gaucci: "Io e Giovanni Tedesco salveremo il Perugia"
Immagine news Serie C n.6 Modica: "La C italiana non è meglio di Malta. E quanti problemi ci sono"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…