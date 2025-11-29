La bilancia dei rigori piange per l'Udinese. Il problema del Parma

La vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato, ha posto fine ad un digiuno di successi che per il Parma durava dal 29 settembre scorso, quindi in pratica due mesi. Periodo non splendido per l’Udinese che ha perso tre delle ultime quattro gare giocate.

Da quattro partite a questa parte, il Parma segna sempre due reti in casa contro l’Udinese. Il problema semmai è che queste due reti sono servite a vincere un solo match degli ultimi quattro giocati al Tardini. Per dirla tutta, addirittura nell’ultimo confronto è venuta fuori una sconfitta per gli emiliani (2-3 il 16 settembre 2024).

L’Udinese è perforabile con facilità, questo ci dicono i dati. 20 i gol subiti dai friulani, ovvero seconda peggior difesa del campionato. Solo il Torino ha fatto peggio con 21. Solamente due volte la porta bianconera è rimasta imbattuta: in questo caso c’è l’ultimo posto per la squadra allenata da Runjaić, anche se condiviso con altre quattro formazioni.

Sempre l’Udinese, al pari di Milan, Fiorentina e Napoli, è la squadra che si è vista assegnare contro il maggior numero di rigori: sono 4 di cui 3 realizzati. La bilancia tra quelli a favore e quelli contro piange, perché segna un -3 che è un primato negativo in questo torneo.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

38 incontri disputati

21 vittorie Parma

8 pareggi

9 vittorie Udinese

61 gol fatti Parma

37 gol fatti Udinese

LA PRMA SFIDA A PARMA

1930/1931 Serie B Parma vs Udinese 0-0, 32° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PARMA

2024/2025 Serie A Parma vs Udinese 2-3, 4° giornata