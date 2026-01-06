Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sarà un Napoli da nozze d'argento contro il Verona?

© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 11:07
Redazione Footstats

Dal campionato 1983-1984 il Napoli va a punti quando ospita il Verona a Fuorigrotta. Risultato utile dopo risultato utile, il club azzurro è infatti arrivato a contare 16 vittorie e 8 pareggi, con 46 gol marcati e 10 reti subite. La stagione scorsa terminò col punteggio di 2-0: autorete di Montipò dopo appena 5 minuti dal fischio d’avvio, raddoppio di Anguissa al 16’ del secondo tempo. Nel corso di questi 24 precedenti i punteggi più ricorrente sono stati proprio il 2-0 e quello ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, per entrambi 5 gettoni presenza.
PS: dovesse vincere o pareggiare, la compagine di Conte festeggerebbe le nozze d’argento… nel senso che acciufferebbe il risultato OK in fila e casalingo numero 25 contro l’Hellas.
Situazione in classifica.
Napoli con 37 punti (12V – 1X – 4P con 26GF e 13GS), di cui 19 al Maradona – San Paolo (6V – 1X – 0P con 14GF e 6GS). Verona a quota 12 (2V – 6X – 9P con 13GF e 28GS), la metà esatta, 6, lontano dal Bentegodi (1V – 3X – 5P con 5GF e 16GS). Gli azzurri sono reduci dal 2-0 sul campo della Lazio (e un Politano in grande spolvero per via dei 2 assist decisivi serviti ai compagni), i gialloblù dal KO casalingo contro il Torino per 0-3 (ma gli ultimi due gol sono arrivati in zona Cesarini).
Dando uno sguardo alle statistiche stagionali di rendimento ci accorgiamo che nel passaggio dai primi ai secondi tempi i partenopei migliorano il proprio bottino in punti di 5 lunghezze, da 32 a 37, mentre gli scaligeri scivolano di ben 6 gradini, da 18 a 12.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)
41 incontri disputati
24 vittorie Napoli
14 pareggi
3 vittorie Hellas Verona
73 gol fatti Napoli
20 gol fatti Hellas Verona

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO
Napoli-Hellas Verona 0-1, 17° giornata 1948/1949

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPINOATO
Napoli-Hellas Verona 2-0, 20° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
