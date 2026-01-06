Pisa, una speranza chiamata rigori. Como senza vittorie a Pisa (in A)

Una sola vittoria per il Pisa in questo campionato, ottenuta in casa. Il Como ha subito le tre sconfitte che ha al passivo proprio fuori casa.

Ci sono solo due affermazioni dei lariani in casa dei nerazzurri in campionato. L'ultima risale alla primavera del 2000 (0-2 in Serie C1).

Tre i confronti in Serie A in Toscana con un bilancio di due vittorie dei padroni di casa e un pareggio: 1985-1986, 4-1 alla decima giornata; 1987/1988, 1-1 al quinto turno; 1988/1989, 3-1 al 29esimo impegno. Insomma, tutto negli anni Ottanta del secolo scorso.

Il Pisa continua a detenere due record legati ai rigori. È la squadra che ne ha calciati di più (come il Torino). Ed è anche quella che ha la bilancia migliore tra penalty a favore e quelli contro (+4).

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

15 incontri disputati

5 vittorie Pisa

8 pareggi

2 vittorie Como

21 gol fatti Pisa

15 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A PISA

1948/1949 Serie B Pisa va Como 3-3 33°

L'ULTIMA SFIDA A PISA

2023/2024 Serie B Pisa va Como 1-1, 12° giornata