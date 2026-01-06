Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pisa, una speranza chiamata rigori. Como senza vittorie a Pisa (in A)

Pisa, una speranza chiamata rigori. Como senza vittorie a Pisa (in A)
© foto di Tommaso Maschio
Oggi alle 14:07Le Statistiche
Redazione Footstats

Una sola vittoria per il Pisa in questo campionato, ottenuta in casa. Il Como ha subito le tre sconfitte che ha al passivo proprio fuori casa.

Ci sono solo due affermazioni dei lariani in casa dei nerazzurri in campionato. L'ultima risale alla primavera del 2000 (0-2 in Serie C1).

Tre i confronti in Serie A in Toscana con un bilancio di due vittorie dei padroni di casa e un pareggio: 1985-1986, 4-1 alla decima giornata; 1987/1988, 1-1 al quinto turno; 1988/1989, 3-1 al 29esimo impegno. Insomma, tutto negli anni Ottanta del secolo scorso.

Il Pisa continua a detenere due record legati ai rigori. È la squadra che ne ha calciati di più (come il Torino). Ed è anche quella che ha la bilancia migliore tra penalty a favore e quelli contro (+4).

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)
15 incontri disputati
5 vittorie Pisa
8 pareggi
2 vittorie Como
21 gol fatti Pisa
15 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A PISA
1948/1949 Serie B Pisa va Como 3-3 33°
L'ULTIMA SFIDA A PISA
2023/2024 Serie B Pisa va Como 1-1, 12° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Pisa, Gilardino: "Coppola scelta delle ultime ore, vedremo quando sarà disponibile... Pisa, Gilardino: "Coppola scelta delle ultime ore, vedremo quando sarà disponibile Durosinmi"
Pisa-Como, le formazioni ufficiali: Nzola dal 1'. Conferma per Kempf e chance per... Pisa-Como, le formazioni ufficiali: Nzola dal 1'. Conferma per Kempf e chance per Kuhn
Chi è Durosinmi, il centravanti con cui il Pisa vuol curare il suo mal di gol Chi è Durosinmi, il centravanti con cui il Pisa vuol curare il suo mal di gol
Altre notizie Le Statistiche
Pisa, una speranza chiamata rigori. Como senza vittorie a Pisa (in A) Pisa, una speranza chiamata rigori. Como senza vittorie a Pisa (in A)
Al Parma serve un po’ di Juve per vincere. L’Inter torna sul campo dell’ultimo… Al Parma serve un po’ di Juve per vincere. L’Inter torna sul campo dell’ultimo…
Sarà un Napoli da nozze d’argento contro il Verona? Sarà un Napoli da nozze d’argento contro il Verona?
Meglio gli attacchi o le mediane di Sassuolo e Juventus? Meglio gli attacchi o le mediane di Sassuolo e Juventus?
Se la Roma andrà KO a Lecce saranno 4 le sconfitte, come nel… Se la Roma andrà KO a Lecce saranno 4 le sconfitte, come nel…
Arbitri 19^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 19^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Chivu e il Bologna, un incrocio speciale. Italiano ne perde una su due con l'Inter... Chivu e il Bologna, un incrocio speciale. Italiano ne perde una su due con l'Inter
L'Inter chiamata a rispondere alla Juve. E' super Bologna nei recuperi L'Inter chiamata a rispondere alla Juve. E' super Bologna nei recuperi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
3 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida la ThuLa. Mkhitaryan titolare
4 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
5 Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Emergenza per Gasperini
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Emergenza per Gasperini
Immagine top news n.1 Roma, colloquio di mercato a Lecce tra Gasperini e Massara: le immagini
Immagine top news n.2 Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli
Immagine top news n.3 Hellas Verona, in tanti su Giovane. Per la Roma è la prima scelta se non arriva Raspadori
Immagine top news n.4 Tanto tuonò, ma non piovve. Inter, saltato Cancelo: è fatta per il suo ritorno al Barcellona
Immagine top news n.5 La Juventus si muove per Chiesa, ma il Napoli spera. E il Liverpool detta le condizioni
Immagine top news n.6 Sarri perde un altro attaccante, Castellanos dalla Lazio al West Ham adesso è ufficiale
Immagine top news n.7 Cancelo ha preferito il Barcellona all'Inter: affare fatto, i dettagli dell'accordo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.2 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.3 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Girone C si deciderà alle ultime 5 gare. Catania, Benevento, Salernitana le big"
Immagine news Serie C n.2 Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Roma e Como per il 4° posto: la lotta vista dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Brocchi difende Leao: "Può dividere, si critica ma è quasi sempre il miglior marcatore"
Immagine news Serie A n.2 Roma a caccia di un 9? Intanto può rafforzarsi dietro: contatti col Fenerbahce per Oosterwolde
Immagine news Serie A n.3 Miretti titolare, ma è seguito da tutti i club di media classifica. Anche Sassuolo e Cagliari
Immagine news Serie A n.4 Barcellona, non l'Inter. Cancelo criptico sui social: "Non sapete la verità. Quanta gente..."
Immagine news Serie A n.5 Como, Fabregas: "Non parlo di Europa, il nostro obiettivo è sempre continuare a crescere"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Gilardino: "Coppola scelta delle ultime ore, vedremo quando sarà disponibile Durosinmi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, dalla Cremonese arriva De Luca: prestito con diritto di riscatto e/o obbligo
Immagine news Serie B n.2 Entella, obiettivo centrato. A titolo definitivo dal Pescara arriva Squizzato
Immagine news Serie B n.3 Padova, Mangiaracina-Lopez rientra dal prestito al Treviso. E va alla Paganese
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Zilli: "Raggiunti gli obiettivi di squadra del 2025. Ora dobbiamo continuare così"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, la carica del Partenio per battere la Sampdoria. Partita speciale per Tutino
Immagine news Serie B n.6 Olzer allontana le voci di mercato: "Voglio centrare con il Pescara la salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Capello: "Non credo che il vantaggio dal 2° posto possa svanire. Anzi..."
Immagine news Serie C n.2 Il Perugia si rinforza in attacco: ecco Nepi dal Giugliano. Contratto fino al 2027 con opzione
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Bosco: "Vigili sul mercato, ma i playoff possiamo disputarli anche con questa rosa"
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, arriva l'addio con Bulevardi. Il centrocampista ha risolto il suo contratto
Immagine news Serie C n.5 Serie C, ecco gli arbitri della 21ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, ecco il rinforzo tra i pali. Del Favero ha firmato un contratto fino a giugno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Sassuolo Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Roma, Gasperini sotto pressione: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.3 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.5 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…