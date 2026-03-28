Uruguay, Valverde e il rigore last minute: "Molti son venuti a chiedermi di batterlo"

Nella gara amichevole tra Inghilterra e Uruguay, andata in scena ieri a Wembley e terminata con il risultato di 1-1, uno dei grandi protagonisti è stato Federico Valverde. Il centrocampista del Real Madrid, al quarto minuto di recupero, ha realizzato la rete del pareggio su calcio di rigore. Dopo il fischio finale, in zona mista, ha parlato proprio di questo episodio decisivo: "Molti dei miei compagni di squadra sono venuti a chiedermi di tirare il rigore. Cerco sempre di farli tirare agli attaccanti per dare loro fiducia, ma tutti mi hanno detto di tirarlo io".

"L'atmosfera nella Nazionale è davvero speciale e mi piace molto", ha confessato Valverde. Riguardo invece al suo ruolo nel Real, ha detto: " Ne ho parlato con l'allenatore negli ultimi giorni. L'importante è che abbia fiducia in me. Posso giocare al centro o sull'ala. Ne abbiamo parlato molto. Ovunque mi metta, cercherò di dare il massimo".

In chiusura, due parole sul compagno di squadra Jude Bellingham che ieri non è sceso in campo con l'Inghilterra: "È un giocatore con cui vado molto d'accordo. Lo rispetto molto come calciatore e come persona. È un peccato che non abbia potuto giocare".