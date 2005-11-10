Il PSG lavora al rinnovo di Hakimi, ma l'entourage frena: sullo sfondo c'è il Real Madrid

Il Paris Saint-Germain vuole blindare ulteriormente Achraf Hakimi. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club parigino avrebbe manifestato la volontà di prolungare il contratto del terzino marocchino, attualmente in scadenza nel 2029. Hakimi è ormai uno dei giocatori chiave della squadra e le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza a muoversi con largo anticipo per garantirsi la sua permanenza a lungo termine.

L'entourage di Hakimi prende tempo: sullo sfondo il Real Madrid

Dall'altra parte, però, non sembra esserci la stessa fretta. L'entourage di Hakimi avrebbe raffreddato l'entusiasmo del PSG, ritenendo che ci sia ancora molto tempo per affrontare la questione, anche perché l'ultimo rinnovo risale appena a due anni fa. Una posizione prudente che lascia inevitabilmente aperti gli interrogativi sul futuro. Sullo sfondo resta infatti il Real Madrid: Hakimi, cresciuto nel club spagnolo, non ha mai nascosto il desiderio di poter tornare un giorno a vestire la maglia dei Blancos.