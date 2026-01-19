Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Donyell Malen, il numero nove che Gasperini ha chiesto più volte. Meglio di Zirkzee?

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

"Avete mai visto giocare Malen? Non so se avete presente che giocatore è… Nell’Olanda gioca Malen, mica Zirkzee". La felicità di Gian Piero Gasperini trasuda dalle sue parole. Perché il nuovo acquisto giallorosso era quello che chiedeva da oramai tempo al suo direttore sportivo Massara. Dopo stagioni ottime al PSV e una super con il Borussia Dortmund - conclusa con la finale di Champions League persa contro il Real Madrid - si è trasferito per la prima volta in Serie A.

"Malen per me ha le caratteristiche che cercavo io. Ha abilità, conclude con velocità e potenza, sono queste le sue doti. Doti fondamentali, in area cerchiamo di costruire queste cose. Se riusciamo a metterlo in condizione, questo fa tanti gol. Ala? Spero di no. Nel mio ideale spero possa fare il centravanti a lungo, con la squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche. Poi ha la duttilità per giocare defilato. Ma lui è da sfruttare dentro l'area". Ieri la sua prima contro il Torino., subito festeggiata con un gol valido e uno annullato per un fuorigioco non suo.

"Oggi è un grande giorno per me, sono molto contento portiamo a casa i tre punti. Mi sono divertito oggi, ho segnato e ho rischiato di trovare la doppietta. Giocare con Dybala è importante, mi ha dato due assist ed è bello così". Un bel regalo di compleanno. Oggi Donyell Malen compie 27 anni.

Altre notizie Nato Oggi...
Donyell Malen, il numero nove che Gasperini ha chiesto più volte. Meglio di Zirkzee?
