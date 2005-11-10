Jack Grealish fuori dall'Everton per motivi disciplinari: cosa succede ora

David Moyes ha confermato che l'esclusione di Jack Grealish dalla vittoria dell'Everton per 3-1 contro il Newcastle in Carabao Cup è stata una decisione societaria dovuta a una violazione del codice disciplinare del club. La misura, sostenuta dall'allenatore, è scaturita da un'assenza non autorizzata del calciatore alla seduta di allenamento di lunedì, episodio che ha portato al suo reintegro a Finch Farm con la previsione di una multa per lo stesso Grealish.

La situazione di Grealish

Il trentunenne inglese si trova nel suo ultimo anno di contratto con il Manchester City a 300.000 sterline a settimana ed è attualmente in prestito all'Everton per la seconda stagione consecutiva. Nella scorsa annata, prima di un infortunio al piede a gennaio, aveva collezionato due gol e sei assist in 20 presenze con i Toffees. Dopo essere rientrato temporaneamente al City e aver disputato il Community Shield e la prima giornata di campionato con i Citizens, Grealish è tornato all'Everton a fine mercato, raccogliendo finora cinque presenze in Premier League e una in EFL Cup.

E ora? Grealish verso l'addio

L'episodio disciplinare arriva in un momento delicato per la squadra, che si ritrova con una rosa ridotta dopo la sessione estiva di trasferimenti. Nonostante l'assenza del centrocampista, l'Everton ha conquistato il passaggio ai quarti di finale contro il Fleetwood Town. Come riporta la BBC, per il giocatore ora il futuro all'Everton è in discussione e la soluzione più probabile è che si vada verso un addio.