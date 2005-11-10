Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: Aquilani pensa a Idzes, Oulai fa rifiatare Fagioli?

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina:

Come arriva il Sassuolo

Aquilani sembra orientato a rimettere esperienza e struttura al centro del Sassuolo. Il possibile ritorno di Idzes dal primo minuto, insieme a Caleta-Car, va proprio in questa direzione, così come la presenza di Matic in cabina di regia. Senza Thorstvedt, squalificato, aumentano le chance di Sulemana e Adzic ai lati del serbo, in un centrocampo che dovrà garantire più equilibrio e protezione rispetto alle ultime uscite. I dubbi principali restano sulle corsie e in difesa. Van Der Brempt è in vantaggio su Cinquegrano, mentre a sinistra Doig resta favorito su Obrador. Più aperto il discorso per il centrale accanto a Idzes: Caleta-Car parte davanti, ma Walukiewicz, Odenthal e lo stesso Candé restano alternative concrete. Davanti, invece, Aquilani potrebbe scegliere la continuità con Berardi-Esposito-Lauriente, anche se Volpato insidia il capitano per una maglia dal primo minuto. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva la Fiorentina

In attesa di capire se Paolo Vanoli potrà quanto meno contare sul recupero di Ranieri, la Fiorentina che scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo non si discosterà molto da quella vista contro l’Atalanta. Davanti a capitan De Gea, viaggiano tutti verso una conferma Jimenez, Draguisin, Viery e Joao Mario. Il dubbio principale riguarda Oulai, che dovrebbe tornare titolare dal 1' per far rifiatare un appannato Fagioli. Sarà l'ivoriano il vertice basso della squadra, con Ndour e Brescianini al suo fianco. Anche in attacco non si cambia e Mastantuono e Njie andranno a supporto dell'unica punta Pellegrino. (da Firenze, Niccolò Righi)