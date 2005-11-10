Como-Venezia, le probabili formazioni: Milla non si tocca, straordinari per Douvikas

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Venezia:

Come arriva il Como

Quattro vittorie di fila, il Como punta a fare 5 su 5. Fabregas è chiamato al turnover ragionato con il Venezia dopo che Addai si è aggiunto all’elenco di infortunati e Kean rimarrà fuori più a lungo. In porta sliding door: fuori Robert Sanchez, torna Butez dal 1’, Smolcic insidia Couto ma il brasiliano parte lievemente in vantaggio. Occhio a Kambwala al posto di Ramon e in coppia con Kempf, Kaiki a sinistra chiude la linea difensiva. In regia Milla non si tocca, ballottaggio Da Cunha-Perrone ma l’argentino parte avanti, chance per Caqueret largo alla destra di Nico Paz, riecco Baturina titolare a sinistra. In avanti ancora straordinari per Douvikas. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva il Venezia

Possibile rilancio dal primo minuto per Busio dopo lo spezzone di gara contro l'Inter al rientro dall'infortunio: l'americano si candida per una maglia da titolare in una mediana che vede favoriti Kike Perez, Sohm e Basic. In difesa Schingtienne se la gioca con Halhal per affiancare Moreno e Juan Jesus, sulle due fasce possibile conferma di Mazzocchi a sinistra, con Sagrado che può far rifiatare Hainaut a destra, ma con quest'ultimo che parte ancora avanti. Davanti Lauberbach è ora favorito rispetto a Yeboah, al fianco di Adams. Fuori Correia oltre ad Adorante, Sverko e Franjic. (da Venezia, Daniele Najjar)