Bologna-Monza, le probabili formazioni: Mbangula e Varela sono le certezze

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Monza:

Come arriva il Bologna

Da un lato sfatare il tabù Dall’Ara dove il Bologna non vince dallo scorso 12 aprile, dall’altra far rifiatare i giocatori sin qui più impiegati senza però stravolgere l’ossatura che ad oggi sta dando sicurezze alla squadra. È questo il dubbio che sta accompagnando le scelte di Raffaele Palladino in vista della gara con il Monza. In porta conferma per Skorupski. Nel terzetto difensivo potrebbe esserci una chance per Vitik al fianco di Casale e Theate, con Zortea che potrebbe rifiatare dopo tre gare consecutive e lasciare il posto a Darmian (l’alternativa è Amondarain, con l’ex Inter che scalerebbe da braccetto destro). A sinistra tornerà Miranda dopo l’iniziale panchina di Milano, mentre al centro uno scalpitante Moro potrebbe far riposare uno tra Ferguson e Pobega (ballottaggio apertissimo). Davanti difficile tenere fuori un Mbangula in stato di grazia, ma almeno dall’inizio dovrebbero rivedersi Bernardeschi e Cambiaghi (Orsolini recuperato ma partirà dalla panchina). Il dubbio più grande è sul centravanti: che sia giunto il momento di Dovbyk? Palladino sta pensando di rilanciarlo anche perché Enem e Piccoli continuano a non essere disponibili mentre Odgaard - che tornava da un infortunio - rischia di stressarsi fisicamente dopo due gare consecutive. Il piano B prevede Mbangula o Libra come falsi numeri nove, ma cresce la fiducia verso la titolarità dell’ucraino. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva il Monza

La certezza da cui riparte Juric, dopo il contro il Napoli, è ovviamente Varela in attacco. Alle spalle del classe 2005, una delle rivelazioni del campionato, ecco Dany Mota e Robinson. In difesa, davanti al portiere Tornqvist, ci sono Lucchesi, Goglichidze e Carboni, mentre nel mezzo sono in vantaggio per partire dal 1' Akinsanmiro e Foe Ondoa. Sulle corsie, infine, spazio a Birindelli e Mangas.