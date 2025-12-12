Lecce-Pisa, le probabili formazioni: Stulic più di Camarda, Akinsanmiro dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Pisa (Venerdì 12 dicembre, ore 20.45, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce

Il Lecce riparte dal “Via del Mare”, teatro dello scontro diretto con il Pisa. Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli indisponibili Früchtl e Jean, ma per il resto potrà contare sull’intero gruppo a sua disposizione. Nel tradizionale 4-3-3 si va verso le conferme per difesa e centrocampo. Davanti alla porta difesa da capitan Falcone ci saranno Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. Sulla mediana agiranno Coulibaly, Ramadani e Berisha. Ballottaggi aperti, invece, per tutti i ruoli dell’attacco. A sinistra Banda davanti a Sottil, mentre a destra Pierotti è in vantaggio su Morente. Al centro del tridente Stulic può spuntarla su Camarda (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva il Pisa

Al posto dello squalificato Nzola, è Tramoni al momento il favorito per partire dal primo minuto al fianco di Meister (Moreo l'alternativa). Recuperato Denoon che andrà in panchina. Per il resto, mister Gilardino conferma la difesa con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Nel 3-5-2, a centrocampo ci sono Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Marini e Leris. Scuffet in porta.