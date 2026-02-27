Parma-Cagliari, le probabili formazioni: in attacco è Strefezza-Pellegrino contro Esposito-Kilicsoy

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Cagliari (Venerdì 27 febbraio, ore 20.45, arbitra Massimi, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

Mister Carlos Cuesta è pronto a confermare gran parte della formazione che ha vinto a San Siro. I probabili cambi sono solamente due: il primo è in difesa, dove Circati tornerà dalla squalifica e prenderà il posto di Troilo, mentre capitan Delprato e Valenti completeranno il terzetto a difesa della porta di Corvi. La seconda novità riguarda la linea di centrocampo, dove Sorensen è in vantaggio su Ordonez (titolare contro il Milan) per affiancare gli ormai insostituibili Keita e Bernabé. Solo conferme per quanto riguarda le corsie esterne, dove agiranno Britschgi a destra e Valeri a sinistra. Lo stesso vale per l’attacco, dove Strefezza sembra essersi guadagnato la titolarità fissa al fianco di Mateo Pellegrino. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva il Cagliari

Ancora numerosissimi gli assenti in casa Cagliari. Tra infortuni e squalifiche sono ben sette i giocatori che non prenderanno parte alla gara contro il Parma. Il recupero di Folorunsho, che in conferenza stampa il mister ha spiegato non essere pronto per partire dal primo minuto, non sopperisce alle mancanze di Belotti, Borrelli, Deiola, Felici, Gaetano, Mazzitelli e Mina. Tenendo conto degli infortuni e delle squalifiche, il tecnico dei sardi sembra orientato sull'uso del 3-5-2, con Caprile in porta, sostenuto dalla difesa di Zé Pedro, Dossena e Rodriguez. A centrocampo i protagonisti sembrerebbero Palestra, Sulemana, Adopo, Liteta e Obert, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere confermata Kilicsoy-Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)