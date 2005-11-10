Italia-Francia, le probabili formazioni: Mancini prosegue col 4-3-3, dubbio in mediana

Torna la Nations League, con Italia-Francia tra le partire che spiccano sul piano del prestigio. Transalpini primi a 10 punti nel Gruppo A, azzurri che inseguono a quota 7. L'andata a Parigi è finita 1-1, la sfida di questa sera si annuncia di certo non meno tirata e piacevole. Appuntamento alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dirige la sfida il Sig. Istvan Kovacs.

Come arriva l'Italia

Mancini darà continuità al 4-3-3 già visto nelle partite andate in scena nella precedente pausa per le Nazionali. Davanti a Donnarumma, linea difensiva a 4 con Scalvini e Bastoni in mezzo mentre nel ruolo di terzini Kayode e Calafiori. Il centrocampista centrale sarà Tonali, con da una parte Frattesi (protagonista di un ottimo avvio di stagione con la Lazio) e Barella (favorito su Doumbia). In avanti Pio Esposito come centravanti scelto, in un tridente completato dal fratello Sebastiano e da Cambiaghi.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Commissario tecnico: Roberto Mancini

Come arriva la Francia

Tante assenze di un certo peso per Zidane: da Mbappé a Dembelé, passando per Thuram e Tchouameni. 4-3-3 anche per il ct francese, con Maignan tra i pali e davanti una difesa composta da Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano e Truffert. Da Cunha in mezzo al campo, con Cherki e Rabiot nel ruolo di mezzali. In avanti ecco Olise, Doué e Barcola.

Probabile formazione Francia (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Commissario tecnico: Zinedine Zidane