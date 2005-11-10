Napoli-Lazio, le probabili formazioni: chance per Giovane. Pinamonti torna titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Lazio:

Come arriva il Napoli

Emergenza totale per Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Lazio, capolista del campionato. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 in Champions League contro il Porto, il tecnico azzurro è chiamato a ridisegnare la formazione, complici le numerose assenze e gli ultimi problemi fisici che hanno ulteriormente ridotto le possibilità di scelta. A complicare la situazione sono soprattutto le condizioni di Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera, entrambi fermatisi a Torino. A loro si aggiunge la squalifica di Marianucci, espulso contro la Juventus. La formazione dovrebbe prevedere Meret tra i pali, con una linea difensiva composta da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. Sulle corsie esterne spazio a Politano e Lang, mentre in mezzo al campo Anguissa, Gilmour e McTominay rappresentano le principali soluzioni. De Bruyne dovrebbe agire alle spalle di Hojlund, pronto a tornare titolare. Restano però due ballottaggi: Lang è favorito su Vergara con il 60% delle possibilità, mentre Gilmour parte avanti rispetto a Giovane, con un 70% contro il 30%.

Come arriva la Lazio

È costretto a cambiare Gennaro Gattuso e lo fa in attacco per l’infortunio di Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste non ci sarà a Napoli per una lesione muscolare. Al suo posto toccherà ad Andrea Pinamonti, che torna titolare dopo due mesi al centro dell’attacco con lo spostamento di Noslin a sinistra nel tridente completato da Gustav Isaksen. Per il resto nessuna novità nonostante i ritorni tra i convocati di Rovella e Marusic. Davanti a Mandas linea difensiva a quattro con Sutalo e Provstgaard al centro, Floriani Mussolini a destra e Nuno Tavares a sinistra, recuperato da un leggero affaticamento in settimana. A centrocampo nona consecutiva da titolare per Belahyane in regia, con Frattesi e Taylor inamovibili ai suoi lati a completare la mediana.