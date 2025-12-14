Al Franchi è ultima contro penultima. Il Corriere Fiorentino: "Duello col Verona in zona rossa"

È il giorno di un appuntamento cruciale, quello tra Fiorentina e Hellas Verona: i viola arrivano all’incontro da ultimi in classifica e senza ancora aver conquistato una vittoria in Serie A, mentre gli scaligeri li precedono di poco, con soli tre punti di vantaggio.

Al Franchi, con calcio d’inizio fissato alle 15:00, la squadra viola cercherà di cambiare rotta e di dare seguito al successo ottenuto pochi giorni fa in Conference League. Anche perché il successo del Lecce contro il Pisa ha fatto salire la soglia salvezza a otto punti: un nuovo scivolone, per di più contro una rivale diretta, aggraverebbe ulteriormente una situazione già molto complicata per i toscani.

Vanoli sembra intenzionato a confermare la difesa a tre, anche se restano da valutare le condizioni di Fagioli. In avanti, Kean e Gudmundsson sono pronti a partire dal primo minuto dopo essersi sbloccati nella gara di giovedì sera.