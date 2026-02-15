All'Inter il derby d'Italia ma polemiche per il rosso a Kalulu, Tuttosport: "Facile, così"
"Facile, così!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport sul derby d'Italia. L'Inter si aggiudica la sfida contro la Juventus per 3-2 con il gol di Zielinski al 90'. A fare molto rumore però è l'espulsione di Kalulu al 42' sul punteggio di 1-1. Un provvedimento giudicato dal quotidiano "inventato" con Bastoni che esulta al provvedimento del direttore di gara La Penna.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Roma, contro il Napoli tra caccia al quarto posto e assenze: Soulé c’è, ma stamattina l’ultimo test decisivo
