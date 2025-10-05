Alle 18 in campo al "Maradona", Il Secolo XIX: "Genoa a Napoli per il miracolo"
"Genoa a Napoli per il miracolo". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Il Genoa è pronto a scendere in campo. La formazione di Patrick Vieira cerca il riscatto in casa del Napoli campione d'Italia con l'obiettivo di cancellare la sconfitta casalinga di lunedì sera contro la Lazio.
