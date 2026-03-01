Anche il Corriere dello Sport esalta Dimarco nella sua apertura: "Supermancino"
"Supermancino". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport sceglie per la prima pagina di oggi. Il riferimento è a Dimarco, definito spaziale dal quotidiano, ricordando che si tratta del sesto gol, mentre gli assist sono 14. L'Inter fa il vuoto - si legge ancora - portandosi a +13 sul Milan.
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
