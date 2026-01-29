Niente ottavi di Champions per l'Inter. Leggo in prima pagina: "Vittoria e rimpianto"

"Vittoria e rimpianto". Titola così in prima pagina l'edizione milanese del quotidiano Leggo, che celebra la vittoria conquistata dall'Inter in casa del Borussia Dortmund. I nerazzurri sono riusciti a imporsi per 0-2 al Westfalenstadion, sfruttando la splendida punizione di Dimarco e il gol di Diouf. Un successo che tuttavia non è servito a evitare i play-off, visto che l'Inter ha chiuso al decimo con 15 punti e con un ritardo di una sola lunghezza dall'ottavo posto.

I nerazzurri dunque saranno costretti a passare dallo spareggio, dove potrebbero incontrare il Benfica di José Mourinho oppure il Bodo/Glimt, passato a sorpresa in casa dell'Atlético Madrid. Ai play-off però ci vanno pure Juventus e Atalanta, altre italiane che hanno superato la prima fase. La Vecchia Signora, dopo lo 0-0 contro il Monaco, ha chiuso al tredicesimo posto e ora si giocherà gli ottavi contro una tra Galatasaray e Club Brugge.

Quindicesimo posto invece per l'Atalanta, sconfitta dall'Union Saint Gilloise e ora chiamata a sfidare proprio Borussia Dortmund o Olympiacos. La delusione infine arriva dal Napoli, eliminato dopo il 2-3 ottenuto al Maradona dal Chelsea, andato dritto agli ottavi di finale. Troppo pochi gli 8 punti per gli azzurri, a cui ora resta la corsa in Serie A e Coppa Italia.