Atalanta ai playoff, L'Eco di Bergamo: "Perde contro l'Union SG e chiude 15ª"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo, che come spesso capita dedica uno spazio alla formazione cittadina. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ieri ha disputato l'ultima gara valida per la League Phase di Champions. Ecco il titolo scelto per l'occasione: "L'Atalanta perde contro l'Union SG e chiude 15ª".

Palladino nel post partita: "Sono dispiaciuto, perché volevamo dare continuità ai risultati dopo la bella vittoria contro il Parma. Oggi è stata fatta una partita a livello tecnico forse la peggiore. Proprio su cose semplici, controllo e passaggio. La squadra ha sbagliato delle cose banali che non sbagliamo mai. La partita si è messa in modo che gli avversari hanno preso entusiasmo. La cosa che mi dispiace è che non riusciamo a capire che quando le partite si mettono sporche dobbiamo calarci nella partita sporca. Mi sembrava di rivivere le partite di campionato con Verona e Pisa, molto simili. Dobbiamo crescere. Mi porto a casa delle risposte anche da questa gara, anche se vincendo non saremmo riusciti ad andare nelle prime otto".