Inter, beffa Champions. Il QS in prima pagina sui nerazzurri: "E adesso Mou?"

"Inter, la beffa. E adesso Mou?". Titola così in prima pagina il QS, che si concentra sull'Inter e sulla vittoria conquistata in casa del Borussia Dortmund. Uno 0-2 importante per i nerazzurri, trascinati dalle reti di Dimarco e Diouf che tuttavia non sono servite per andare agli ottavi di finale. L'Inter infatti ha chiuso al decimo posto con 15 punti, accontentandosi degli spareggi già raggiunti oltre una settimana fa. Sulla strada dei nerazzurri ora ci sarà il Bodo Glimt oppure il Benfica di José Mourinho, qualificatosi al fotofinish grazie al 4-2 rifilato al Real Madrid.

NAPOLI - In primo piano spazio dedicato pure al Napoli, unica italiana eliminata dalla prima fase della Champions League. Gli azzurri sono stati battuti per 2-3 dal Chelsea, andato direttamente agli ottavi grazie alla vittoria del Maradona. Una sconfitta pesante quella incassata dagli uomini di Antonio Conte, che hanno chiuso con 8 punti salutando anzitempo la competizione. Adesso, per il Napoli, rimangono solo campionato e Coppa Italia.

CHAMPIONS - In prima pagina anche Juventus e Atalanta, entrambe qualificate agli spareggi di Champions. La Juve ha ottenuto uno 0-0 in casa del Monaco, chiudendo al tredicesimo posto. Ora i bianconeri attendono una tra Galatasaray e Club Brugge ai play-off. Quindicesimo posto invece per l'Atalanta, sconfitta dall'Union Saint Gilloise e ora alle prese con la sfida con una tra Borussia Dortmund e Olympiacos.