La notte più amara. Il Mattino in prima pagina: "Napoli fuori dai play-off di Champions League"

La notte più amara. Il Mattino in prima pagina: "Napoli fuori dai play-off di Champions League"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"La notte più amara". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sul Napoli e sull'eliminazione dalla Champions League. Gli azzurri hanno incassato una sconfitta pesantissima contro il Chelsea, passato per 2-3 al Maradona. Una gara aperta dal rigore di Enzo Fernandez, poi indirizzata dalle reti di Vergara e Hojlund, che avevano permesso agli azzurri di completare la rimonta prima della doppietta di Joao Pedro. Sfuma quindi l'obiettivo dei partenopei, unici rappresentanti dell'Italia eliminati alla prima fase della Champions.

Il Napoli infatti ha chiuso al trentesimo posto con 8 punti, uno in meno rispetto all'ultima qualificata, cioè il Benfica di José Mourinho. Ai campioni d'Italia non è bastata una prova di carattere contro i Blues, che alimenta numerosi rimpianti. La qualificazione infatti era nettamente alla portata del Napoli, frenato senza dubbio anche dall'ultimo pareggio conquistato in casa del Copenaghen al settimo turno.

La Champions degli azzurri quindi si è chiusa con 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte ma ora la formazione di Antonio Conte, smaltita la delusione, tornerà a concentrarsi su campionato e Coppa Italia. Il Napoli infatti sabato pomeriggio tornerà al Maradona, cercando nuovi punti contro la Fiorentina. Il percorso in Coppa Italia invece riprenderà il 10 febbraio, data in cui gli azzurri se la vedranno contro il Como sempre in casa nel match valido per i quarti di finale.

